Grosses remises attendues de la part des opérateurs pour l’iPhone 15, alors qu’ils luttent contre la récession des smartphones

Si vous prévoyez une mise à niveau le mois prochain, cela vaut peut-être la peine d’attendre pour voir quelles offres peuvent être trouvées auprès des opérateurs de téléphonie mobile : un rapport de Bloomberg suggère qu’ils proposeront des remises « agressives » sur l’iPhone 15.

Le mouvement prédit est attendu alors qu’ils cherchent à faire face à une demande décevante de smartphones aux États-Unis, dans le cadre d’une récession mondiale des smartphones qui devrait être la pire de la décennie…

Le marché mondial des smartphones est le « pire de la décennie »

Le marché mondial des smartphones était autrefois en constante augmentation, et il semblait presque naturel que les ventes de chaque année soient plus élevées que les précédentes, à mesure que de nouveaux acheteurs entrent sur le marché et que les personnes mettent à jour leurs appareils.

Mais le marché a atteint son apogée en 2017, selon les données de Counterpoint Research, et la tendance est à la baisse depuis lors (à l’exception d’un léger espoir en 2021).

La pandémie et une économie difficile se sont ajoutées aux défis auxquels est confrontée l’industrie, mais elle fait également face au simple fait que la technologie des smartphones a atteint un plateau, et que le consommateur moyen ne voit plus de raison de mettre à niveau tous les un à deux ans. La personne moyenne met maintenant à niveau son smartphone tous les trois à quatre ans.

Counterpoint prévoit que le marché mondial des smartphones diminuera à nouveau cette année, atteignant le plus bas nombre d’expéditions en une décennie.

Même Apple n’est pas particulièrement optimiste. La société a récemment annoncé une baisse des ventes d’iPhone par rapport à l’année précédente et a indiqué qu’elle s’attend à une situation similaire ce trimestre, où l’iPhone 15 aura du mal à égaler ou dépasser les ventes de l’iPhone 14.

De fortes remises sur l’iPhone 15 sont attendues

Apple lui-même, bien sûr, s’en tiendra à sa stratégie de prix plein, comptant sur l’attrait de la marque et le côté clinquant des nouveaux modèles pour convaincre.

Mais Bloomberg rapporte que les opérateurs américains devraient proposer des promotions agressives sur l’iPhone 15.

« Jusqu’à présent cette année, le nombre de mises à niveau est au plus bas chez tous les opérateurs », a déclaré Jeff Fieldhack, directeur de recherche chez Counterpoint pour l’Amérique du Nord. « Le lancement de l’iPhone 15 est une occasion pour les opérateurs de voler des clients à haute valeur ajoutée. Et avec cette importante base installée d’iPhone 12 à prendre, les promotions vont être agressives, laissant Apple dans une bonne position. »

Obtenir une bonne affaire peut signifier attendre un moment, cependant. Alors que certains opérateurs peuvent proposer des promotions dès le premier jour, une forte demande initiale peut faire en sorte que les meilleures offres soient réservées pour un peu plus tard.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :