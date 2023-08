Comment gérer efficacement le cache de votre Android

Dans le domaine des appareils mobiles Android, le cache est un sujet récurrent de discussion. Nous parlons souvent du cache, de ses subtilités et des techniques pour le vider. De plus, nous nous penchons sur les différentes variétés de cache présentes dans ces appareils. Cependant, au milieu de ces discussions, nous rencontrons des cas où certains aspects de cette mémoire cache sont considérés comme acquis, et c’est là que réside l’erreur.

Le guide ultime de la gestion du cache Android

Face à cela, il est judicieux et bénéfique d’explorer diverses affirmations qui, qu’elles soient littérales ou non, peuvent être mal interprétées comme des vérités établies dans ce contexte. Il est impératif que nous disséquions et réfutions ces idées. Malgré les bonnes intentions derrière ces affirmations, elles ont le potentiel de tromper.

« Le vider rendra les performances pires »

En effet, le cache sert à stocker des fichiers spécifiques qui, parmi divers rôles, contribuent à accélérer le chargement des applications. Cependant, l’absence de ces composants n’a pas d’impact grave, notamment pas au point de dégrader significativement les performances.

Les éléments essentiels persistent dans d’autres ensembles de données d’application, et vider le cache de l’application n’entraîne pas leur suppression. Ainsi, les appréhensions concernant une diminution des performances mobiles due à la suppression du cache sont infondées. Au contraire, il existe un potentiel d’amélioration substantielle des performances.

« Le cache se vide automatiquement, vous n’avez rien à faire »

Cette déclaration peut être considérée comme partiellement exacte (ou partiellement vraie, selon votre point de vue), car nos appareils mobiles ont la capacité de vider automatiquement la mémoire cache du système. En réalité, l’option de réaliser manuellement cette action n’est plus disponible depuis un certain temps. Cependant, le cache des applications ne se vide pas automatiquement, du moins pas de manière constante. Par conséquent, il est de notre responsabilité de rester vigilants et d’initier ce processus.

« La mémoire interne ne stocke pas le cache »

C’est complètement faux. Les téléphones mobiles ne disposent pas d’une mémoire interne distincte spécifiquement dédiée au stockage de tels fichiers temporaires, et ces fichiers ne sont pas non plus stockés dans la RAM de l’appareil. En réalité, adopter une telle approche serait contre-productif. La mémoire que nous appelons couramment « mémoire cache » n’hésite pas à occuper une partie de la mémoire ROM.

« Mon téléphone n’a pas de cache »

En poursuivant le contexte précédent, si une personne affirme que son appareil mobile ne dispose pas d’une mémoire explicitement désignée à ces fins, son affirmation est vraie. Cependant, parfois, son intention peut être de dire que les fichiers temporaires ne sont pas stockés directement de cette manière. Cette notion est fausse, car dans le système Android, les fichiers temporaires sont constamment stockés dans la mémoire interne.

« Redémarrer le mobile supprime le cache »

Le cache est souvent confondu avec la RAM, cette dernière étant vidée lorsque les applications sont fermées et que le téléphone est redémarré. Les processus en arrière-plan lancés par le téléphone se dissipent également lorsque l’appareil est éteint puis rallumé. Cependant, le cache utilise une méthode distincte pour sa suppression qui n’est pas liée à ces actions. Il implique de se rendre dans les paramètres de l’appareil, de choisir l’application concernée et d’effacer les données associées.

« Vous devez vider le cache tous les jours »

La conclusion ultime est que non, ni de manière régulière ni constante. Adopter une approche extrême est généralement défavorable, car remplir excessivement le cache de fichiers peut entraîner une consommation de stockage importante. En revanche, effectuer un nettoyage quotidien du cache s’avère inutile et fastidieux.

La raison à cela est que ce nettoyage quotidien n’est pas efficace à moins qu’il n’y ait une accumulation substantielle de données à éliminer. En ne laissant pas suffisamment de temps aux applications pour stocker des données, les différences deviennent à peine perceptibles. Cela reste vrai même dans les scénarios où nous utilisons intensivement ces applications tout au long de la journée.

« Vous devez vider le cache de toutes les applications »

Si vous visez un nettoyage approfondi, alors oui. Cependant, il est important de reconnaître que toutes les applications ne consomment pas la même quantité de stockage avec des fichiers temporaires, ce qui explique la variabilité de la nécessité. Par exemple, vider le cache de WhatsApp est justifié en raison de sa propension à une utilisation excessive de l’espace de stockage. En revanche, pour les applications utilisées de manière hebdomadaire ou moins fréquente, la nécessité de vider le cache n’est pas aussi prononcée.

« Vous ne pouvez supprimer le cache qu’à partir des paramètres »

L’approche conventionnelle reste la manière la plus efficace et traditionnelle de garantir la suppression des fichiers stockés dans le cache de chaque application. Néanmoins, une alternative nettement plus rapide existe et peut produire des résultats similaires : utiliser un outil de nettoyage. Un exemple éloquent de cela est Google Files, qui, au-delà de son rôle de gestionnaire de fichiers Android, propose une fonctionnalité de nettoyage complète incluant la suppression du cache.

Points clés sur la gestion efficace du cache Android

Vider le cache ne rend pas les performances pires. En réalité, cela peut parfois améliorer les performances en libérant de la mémoire et en supprimant des fichiers obsolètes.

Le cache ne se vide pas automatiquement. Vous devez le vider manuellement pour chaque application.

Le téléphone stocke le cache dans sa mémoire interne, pas dans une partition mémoire distincte.

Redémarrer le téléphone ne supprime pas le cache. Vous devez le vider manuellement.

Vous n’avez pas besoin de vider le cache tous les jours. Ne le faites que s’il commence à être trop rempli ou si vous rencontrez des problèmes de performance.

Vous n’avez pas besoin de vider le cache de toutes les applications. Ne le faites que pour les applications qui utilisent beaucoup d’espace de stockage.

Vous pouvez également utiliser un outil de nettoyage pour vider le cache. C’est une façon plus rapide de le faire, mais ce n’est pas aussi fiable que de le vider manuellement.

