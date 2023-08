Débloquez une expérience similaire à celle d’un smartphone avec l’Oppo Watch 4 Pro

Oppo se prépare pour son prochain événement de lancement, qui présentera l’Oppo Watch 4 Pro. Il n’y a pas d’informations officielles sur la date de l’événement. Mais il devrait probablement avoir lieu le 29 août en Chine. Cependant, vous n’avez pas besoin d’attendre si longtemps pour savoir ce que la montre offrira réellement.

La marque a commencé à publier des teasers sur son compte officiel Weibo. Et grâce à eux, les principales caractéristiques de l’Oppo Watch 4 Pro ont été confirmées. En résumé, cette montre connectée sera un véritable fleuron, car elle embarquera des composants puissants.

Un aperçu des principales caractéristiques de l’Oppo Watch 4 Pro

Selon l’affiche officielle, l’Oppo Watch 4 Pro sera dotée de deux chipsets. Le premier est le Snapdragon W5 Chip, un SoC de montre haut de gamme. Et le second est le BES 2700. Cette configuration à double chipset indique que la montre peut non seulement offrir de très bonnes performances globales, mais aussi exceller en termes d’efficacité énergétique.

Sur le dessus, l’Oppo Watch 4 Pro sera dotée d’un écran LTPO. Ce panneau confirme essentiellement que la montre sera dotée d’une fonction d’affichage permanent. Mais ce qui rend vraiment cette Oppo Watch unique, c’est qu’elle proposera un affichage permanent en couleur. La plupart des autres montres connectées proposent une option en noir et blanc.

En tant que montre connectée phare, l’Oppo Watch 4 Pro est équipée de capteurs de haute précision. Ces capteurs devraient exceller dans la fourniture de données de santé extrêmement précises. Par exemple, la montre dispose d’un capteur de fréquence cardiaque à 8 canaux, ce qui permet d’obtenir des informations de fréquence cardiaque en temps réel beaucoup plus fiables.

La montre dispose d’un capteur d’oxygène sanguin à 16 canaux, d’un capteur de température au poignet et d’un capteur ECG. Tous ces capteurs vous permettront de rester au top de votre santé.

Une expérience similaire à celle d’un smartphone

Comme mentionné précédemment, l’Oppo Watch 4 Pro est dotée d’un puissant chipset Snapdragon W5. Mais posséder un SoC robuste n’indique rien si la montre connectée n’en tire pas pleinement parti. Eh bien, Oppo a tenu compte de cela lors de la conception et du développement de la montre.

Vous trouverez donc plus de 85 applications préinstallées autonomes dès la première utilisation. Toutes ces applications visent à vous offrir une expérience similaire à celle d’un smartphone. Et comme la montre est équipée de 2 Go de stockage, toutes les applications préinstallées sur la Watch 4 Pro devraient fonctionner parfaitement. Selon Oppo, le stockage offre un taux de transfert de données pouvant atteindre 4,2 Go/s, ce qui est énorme pour une montre.

En plus de cela, Oppo a accordé une priorité à l’écran de la Watch 4 Pro. En plus d’une résolution plus élevée, il peut offrir un taux de réponse exceptionnellement rapide. Oppo affirme que le temps de réponse est de 770 ms. En comparaison, le prédécesseur affichait un temps de réponse de 922 ms.

De plus, la montre Watch 4 Pro bénéficiera d’un réglage spécifique à chaque fonctionnalité. Par exemple, Oppo a réduit le temps de lancement de l’application de fréquence cardiaque de 572 ms à 246 ms. Cela facilitera la vérification rapide de votre santé cardiaque. De plus, l’application sport a réduit le temps de démarrage de 594 ms à 207 ms.

La batterie de l’Oppo Watch 4 Pro est également excellente. Elle disposera probablement d’une batterie de 570 mAh, ce qui devrait offrir une autonomie fiable avec une seule charge. Et la qualité de construction est également premium. Oppo a utilisé de l’acier inoxydable 316 pour le cadre, et la base est en céramique.

Enfin, la Watch 4 Pro prend en charge la carte eSIM. Cela indique que vous pouvez passer des appels, recevoir des messages texte et effectuer diverses tâches téléphoniques avec la montre. Dans l’ensemble, les choses se présentent plutôt bien pour cette Oppo Watch. Espérons que le prix sera également intéressant.

Actualité mobile et vidéo du moment