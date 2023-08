AVAKA R3: Un très bon vélo électrique en promotion actuellement à ne pas louper !

Au cœur de l’évolution rapide de la technologie, la mobilité urbaine n’est pas en reste. L’une de ces avancées remarquables est l’AVAKA R3, un vélo électrique conçu pour repousser les limites de la mobilité urbaine. Avec son design épuré et sa technologie de pointe, le R3 est positionné pour révolutionner vos déplacements quotidiens. Disponible en promotion pour une durée limitée (détails en fin d’article) nous allons vous présenter les points forts de ce nouveau vélo.

AVAKA R3 : Informations essentielles

L’AVAKA R3 est équipé d’un moteur d’une puissance de 350W alimenté par une batterie lithium-ion de 36V 12,5Ah. Ce puissant moteur permet à l’AVAKA R3 d’atteindre une autonomie incroyable de 70 km en mode pédalage assisté et monte facilement des pentes jusqu’à 25° de déclivité.

Des détails qui font la différence

Un moteur sans balais de 350W

Le moteur sans balais de 350W de l’AVAKA R3 est léger et offre un couple conséquent grâce à sa conception par engrenage étoile interne. Il permet non seulement de monter les pentes en douceur, mais également d’améliorer l’efficacité de conversion de l’énergie.

Une batterie puissante de 36V 12.5Ah

La puissante batterie amovible de 36V 12.5Ah de l’AVAKA R3 est complètement cachée à l’intérieur du cadre, à l’abri de l’eau et de la poussière. Elle atteint une autonomie de 35 km en mode purement électrique et 70 km en mode assisté.

Un cadre léger

Son cadre simplifié et esthétiquement agréable se distingue des vélos électriques ordinaires. Il ne s’embarrasse pas d’une boîte à batterie encombrante, ce qui réduit son poids et facilite son utilisation.

Plus de fonctionnalités

Des pneus adaptés à tous les terrains

Avec des roues de 700C*40C, l’AVAKA R3 offre un confort et une stabilité sur tous types de routes. Ces pneus dotés de fonctions anti-dérapantes et anti-vibrations garantissent une durée de vie prolongée et une conduite plus rapide avec moins d’effort.

Un frein à disque mécanique

L’AVAKA R3 est équipé d’un système de freinage à disque mécanique à l’avant et à l’arrière. Ce double système assure une dissipation rapide de la chaleur et coupe automatiquement l’alimentation en cas d’urgence, garantissant ainsi un freinage efficace et en douceur.

Une suspension de fourche avant

La suspension de la fourche avant de l’AVAKA R3 amortit efficacement les chocs et s’adapte à diverses conditions routières pour une expérience de conduite ultime.

Un système de vitesses Shimano 7 vitesses

L’AVAKA R3 est doté d’un système de changement de vitesses Shimano 7 vitesses importé, une roue à pignons en alliage d’aluminium sur mesure de 52T, et une position sis durable à 7 niveaux, améliorant ainsi le plaisir de la conduite.

Une batterie amovible

La batterie amovible de l’AVAKA R3 peut être chargée à la maison ou ailleurs, complètement cachée à l’intérieur du cadre, à l’abri de l’eau et de la poussière.

Un écran LCD intelligent

L’écran LCD intelligent du R3, avec son interface interactive neuve, intègre un commutateur de vitesse, une vue des données du vélo, un réglage de la sortie de puissance, et est doté d’une qualité imperméable et anti-poussière IPX5 fiable.

Une promotion à ne pas manquer

Et ce n’est pas tout ! Profitez d’une offre exceptionnelle sur l’AVAKA R3. Habituellement au prix de 799.99 euros, le vélo électrique AVAKA R3 est actuellement disponible pour un temps limité au prix spécial de 759.99 euros grâce au code promo F7WQ68.

➡️ Voir l’offre sur le vélo electrique AVAKA R3

Ne manquez pas cette occasion d’adopter un style de vie plus écologique sans sacrifier votre confort. Profitez dès maintenant de cette promotion exclusive et rejoignez la révolution de la mobilité électrique avec l’AVAKA R3.