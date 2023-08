Préparez-vous à passer au niveau supérieur avec Lenovo Legion Go Gaming Handheld

Depuis la sortie de la Steam Deck, le marché des jeux vidéos portables est devenu assez compétitif. Et jusqu’à présent, nous avons eu de nombreuses sorties réussies d’Ayaneo, GPD, OneXPlayer et surtout Asus. Eh bien, il est temps pour Lenovo, l’une des principales marques d’ordinateurs, de faire son entrée avec le Lenovo Legion Go.

Les images officielles du Lenovo Legion Go viennent de faire leur apparition. D’après les photos officielles, il semble que Lenovo ait trouvé la formule gagnante. Il résout certains des problèmes que rencontrent les consoles de jeux portables actuelles. Et grâce à cela, le Legion Go a le potentiel pour être un concurrent important.

Un coup d’œil sur le Lenovo Legion Go

Il est indéniable que les jeux vidéos portables sont encore un domaine controversé sur le marché des jeux. Après tout, cela doit combler un fossé très important entre les consoles de jeux ou les ordinateurs et les téléphones portables. Et vous n’avez pas besoin d’être un expert de l’industrie pour comprendre que combler ce fossé n’est pas facile. Les joueurs ont de nombreuses attentes.

Jusqu’à présent, nous avons essentiellement trois grands acteurs sur le marché des jeux vidéos portables. Il s’agit de la Valve Steam Deck, des offres haut de gamme de Ayaneo et de l’Asus Rog Ally. Mais comme mentionné précédemment, ils présentent quelques inconvénients difficiles à ignorer. Et avec le Legion Go, Lenovo compte y remédier.

Un design similaire mais nouveau

À première vue, le Lenovo Legion Go peut ne pas sembler très différent des concurrents. Mais ce qui distingue vraiment cette console de jeu portable, c’est sa ressemblance avec un autre acteur majeur du marché des jeux vidéos portables, la Nintendo Switch. Vous vous demandez en quoi cela consiste ?

Contrairement aux offres des grands acteurs, le Lenovo Legion Go est fourni avec des joy-cons amovibles. Cette fonctionnalité a rendu la Nintendo Switch populaire auprès de ceux qui aiment jouer à des jeux coopératifs hors ligne avec des amis et en famille. Et même si vous pouvez certainement obtenir la même expérience avec des manettes Bluetooth, les manettes amovibles facilitent les choses.

Plus important encore, le Lenovo Legion Go n’a pas beaucoup modifié le placement des boutons. La disposition est assez similaire à celle de l’Asus Rog Ally, considérée comme ayant des placements de boutons optimaux.

Cependant, à mon test, le plus grand avantage du Legion Go est qu’il est doté d’un pavé tactile similaire à celui de la Steam Deck. Ce pavé tactile sur le Deck facilite la navigation dans l’interface utilisateur. En bref, la prochaine console portable de Lenovo combine les meilleures caractéristiques de conception de la Steam Deck, de l’Asus Rog Ally et de la Nintendo Switch.

Performances de jeu améliorées

Le Lenovo Legion Go sera fourni avec Windows 11, ce qui indique qu’il a le potentiel de remplacer complètement votre PC de jeu. Vous pourrez jouer à tous vos titres AAA préférés sur le pouce. Et la bonne nouvelle, c’est que l’appareil portable dispose du hardware adéquat pour vous offrir une expérience fluide.

Sous le capot, le Lenovo Legion Go sera équipé d’un des nouveaux processeurs AMD Phoenix. Bien qu’il n’y ait pas d’indication claire concernant la puce, les nouveaux APU AMD Phoenix sont d’excellents chipsets mobiles. Ils ont la puissance nécessaire pour faire tourner tous vos jeux préférés avec des taux de rafraîchissement fluides.

Maintenant, même si nous ne connaissons pas clairement le modèle du SoC, les évents d’air énormes du Lenovo Legion Go donnent un indice. Ces grandes ouvertures signifient que la console de jeu portable sera dotée d’un modèle puissant de cette gamme. Grâce à son système de refroidissement robuste, l’appareil devrait maintenir des performances optimales même en cas de charge intensive.

Connectique du Lenovo Legion Go

En ce qui concerne la connectique, le Lenovo Legion Go est équipé de deux ports USB-C. L’un d’eux est situé en haut et l’autre en bas. Les images officielles montrent également une prise casque et un emplacement dédié pour une carte microSD. Plus important encore, l’appareil sera doté de boutons de volume dédiés, vous permettant de contrôler facilement la sortie audio.

Bien que cela ne soit pas encore confirmé, le Lenovo Legion Go devrait probablement être doté d’un écran tactile. Après tout, il dispose de joy-cons amovibles, ce qui rend un écran tactile indispensable pour l’appareil. Et grâce à cela, la navigation dans Windows 11 sera un jeu d’enfant.

Par ailleurs, le Legion Go est fourni avec des boutons d’épaule et des déclencheurs latéraux. Bien que cela ne soit pas nouveau pour une console de jeu portable, les déclencheurs arrière sont certainement un ajout bienvenu à l’appareil. De plus, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-jointe, le joy-con amovible droit est équipé d’une molette.

Cela indique que vous pouvez faire défiler comme avec une souris à travers le joy-con droit. Il s’agit certainement d’un avantage pour la console de jeu. Cela facilitera le défilement des pages Web et de l’ensemble de l’interface utilisateur. Et c’est une autre fonctionnalité unique que l’on trouve dans cette console de jeu Legion.

Opinions sur le Lenovo Legion Go

En conclusion, le Lenovo Legion Go promet d’être un package complet. Il offre des fonctionnalités absentes des appareils portables actuels. Et il promet d’offrir la meilleure expérience de jeu portable possible. Maintenant, bien que les caractéristiques n’aient pas encore été confirmées, Lenovo connaît très bien la concurrence.

Après tout, la gamme de Lenovo comprend des ordinateurs et des ordinateurs portables de jeu haut de gamme et de haute qualité. Je pense donc que Lenovo pourrait livrer quelque chose de formidable avec le Legion Go, et qu’il ne s’agira pas simplement d’une console de jeu portable moyenne de plus. Espérons que Lenovo partagera bientôt plus de détails sur l’appareil. Et lorsque plus d’informations seront disponibles, nous vous les communiquerons. Restez donc à l’écoute !

Actualité mobile et vidéo du moment