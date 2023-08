Fonctionnalités et appareils pris en charge de Samsung One UI 5.1.1

One UI 5.1.1, qui est la version par défaut de One UI pour les derniers Galaxy pliables et les tablettes Galaxy, arrive maintenant sur les anciens pliables et tablettes. Sa version bêta a été publiée le mois dernier, mais de nombreux utilisateurs pourraient ne pas en être conscients car One UI 6 a été la grande attraction ces dernières semaines.

Samsung déploie une importante mise à jour pour ses utilisateurs de pliables et de tablettes en prévision de la grande sortie de One UI 6, prévue pour le dernier trimestre. Oui, One UI 5.1.1 est une importante mise à jour, différente des autres mises à jour mensuelles. Attendez-vous donc à de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Bien que la version bêta de One UI 6 soit désormais disponible, sa version officielle est encore loin. Et si vous ne prévoyez pas d’installer la mise à jour bêta, One UI 5.1.1 vous divertira jusqu’à la sortie stable de One UI 6 pour votre appareil.

Ici, nous parlerons des fonctionnalités de One UI 5.1.1 ainsi que des appareils qui recevront la mise à jour. Commençons donc par toutes les nouvelles fonctionnalités.

Fonctionnalités de One UI 5.1.1

Il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités qui profiteront de deux écrans ainsi que de grands écrans.

Personnaliser le panneau du mode Flex

Avec la nouvelle mise à jour, les utilisateurs peuvent personnaliser le panneau du mode Flex en mode Flex. Dans le panneau, les utilisateurs peuvent choisir les boutons d’action qu’ils souhaitent voir et remplacer l’icône qu’ils souhaitent masquer. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est une fonctionnalité agréable car masquer certaines icônes offrira une apparence plus propre et moins encombrée, en plus d’avoir plus de commandes d’un seul toucher.

Samsung

Multi-fenêtres

En mode multi-fenêtres, les utilisateurs peuvent utiliser le panneau du mode Flex pour ouvrir une deuxième application sans interférer avec la première. Vous pouvez lire ou répondre aux messages, parcourir n’importe quoi tout en écoutant de la musique. Cela est très utile pour un téléphone à clapet car il a un écran plus petit contrairement à la série Fold.

Samsung

Pop-Up Caché

Sur vos pliables et tablettes, vous pouvez maintenant faire glisser et déposer une application au centre pour l’ouvrir rapidement en mode pop-up. Donc, si vous avez une vidéo en cours de lecture en arrière-plan et que vous souhaitez naviguer sur Internet, vous pouvez faire glisser l’application de navigation au centre et la déposer. Et lorsque vous voulez la masquer, faites glisser la fenêtre vers le bord de l’écran.

Samsung

Vue pop-up vers vue multi-fenêtres

Avec One UI 5.1.1, les utilisateurs de la série Galaxy Fold et des tablettes peuvent passer la vue pop-up à la vue multi-fenêtres. Lorsqu’une application est ouverte dans une fenêtre pop-up, vous pouvez la faire glisser et la déposer à gauche, à droite, en haut ou en bas et elle s’ouvrira dans la moitié de votre écran.

Samsung

Glisser-déposer à deux mains

C’est une autre fonctionnalité utile pour une meilleure multitâche. Cela vous permet de faire glisser des fichiers, des images, des icônes d’application ou d’autres éléments d’une main, tout en ouvrant l’application où vous voulez déposer l’élément de l’autre main. Par exemple, sélectionnez des images et faites-les glisser d’une main tout en utilisant l’autre main pour ouvrir l’application Messages, puis déposez les images dans l’application Messages pour les envoyer à quelqu’un.

Samsung

Autres fonctionnalités :

Dans le mode Flex, les deux nouveaux boutons d’avance et de retour sont disponibles avec une fenêtre temporelle de 10 secondes. Cela vous permet d’avancer ou de reculer de 10 secondes d’un simple toucher.

Amélioration de la barre des tâches avec accès à quatre applications récentes

Note : La disponibilité des fonctionnalités variera en fonction de l’appareil.

Appareils compatibles avec One UI 5.1.1

La nouvelle mise à jour de One UI 5.1.1 sera disponible pour certains pliables et tablettes. Donc, si vous possédez un téléphone Galaxy avec un design (form factor) différent, vous pouvez vérifier la liste des appareils éligibles ci-dessous pour savoir si votre appareil recevra ou non la grande mise à jour de One UI 5.1.1.

Pliables :

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Tablettes :

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab Active 4 Pro

La mise à jour de One UI 5.1.1 sera disponible ce mois-ci pour le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. Et les autres appareils éligibles recevront également la mise à jour prochainement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :