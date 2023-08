Motorola G54 5G et G84 apparaissent dans la base de données de la FCC

Motorola s’apprête à lancer ses nouveaux smartphones de la série G, y compris le Motorola G54 5G et le Moto G84. Récemment, le Moto G54 5G est apparu dans la base de données de la FCC, confirmant certaines de ses caractéristiques. Sur la liste, le Motorola G54, nom de code « Cancun 5G », modèle XT-2343-1, supporte la NFC et la 5G (bandes de fréquences n2, n5, n7, n26, n66, n78). Quant au téléphone mobile Motorola G84, ses modèles sont XT2347-2 et XT2347-1. Voyons maintenant les informations saillantes que la liste révèle.

Design et affichage

Le Moto G54 5G aura un écran FHD+ de 6,5 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 20:9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone sera disponible en quatre couleurs : Ballad Blue, Ambrosia, Coronet Blue et Outer. Quant au Motorola G84, aucune mention de la taille de l’écran de cet appareil n’est mentionnée.

Processeur et stockage

Le Moto G54 5G sera alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G et sera fourni avec 6 Go / 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Pour le Motorola G84, cet appareil dispose de 4 Go / 8 Go de RAM et de 128 Go / 256 Go de stockage interne.

Appareil photo

Les documents de la FCC révèlent que le Moto G54 5G disposera d’une configuration de triple caméra arrière, comprenant un capteur principal de 50 MP, un objectif ultra-grand-angle de 16 MP et un objectif macro de 5 MP. La caméra frontale est un appareil photo de 16 MP.

Batterie, recharge et connectivité

Les deux appareils sont équipés d’une batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide d’au moins 33 W. Les documents de la FCC mentionnent la présence d’un adaptateur mural de charge TurboPower MC-202L 20 W. Comme son nom l’indique, le Moto G54 5G prendra en charge la connectivité 5G. Il disposera également du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6 et de la NFC.

Conclusion

Le Moto G54 5G s’annonce comme un smartphone de milieu de gamme solide avec des caractéristiques impressionnantes. Bien que nous n’ayons pas beaucoup d’informations sur le Moto G84 pour le moment, on peut s’attendre à ce qu’il ait des caractéristiques similaires au Moto G54. Avec l’apparition des téléphones dans la base de données de la FCC, il est probable que Motorola les lance bientôt. Il nous reste à attendre et voir quand l’entreprise les annoncera officiellement.

