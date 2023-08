Analyste prédit une réduction de la production de l’iPhone 15 avant son lancement officiel

Apple devrait annoncer l’iPhone 15 le mois prochain. Cependant, de nombreuses rumeurs affirment que la société a rencontré des problèmes de production de masse de certains composants tels que l’écran et les caméras. Bien que tout indique que l’iPhone 15 sera annoncé en septembre, l’analyste Jeff Pu pense qu’Apple est déjà en train de réduire la production des nouveaux téléphones.

Apple réduit la production de l’iPhone 15

Dans une note envoyée aux investisseurs et consultée par Netcost-security.fr, Pu mentionne qu’Apple devrait fabriquer 77 millions d’unités d’iPhone 15 d’ici la fin de l’année. Auparavant, on estimait que la société expédierait environ 83 millions d’unités d’iPhone 15. Selon l’analyste, il y a deux raisons principales derrière cette attente.

Tout d’abord, l’analyste explique que des problèmes d’approvisionnement sont toujours susceptibles d’affecter la production de masse de l’iPhone 15. Il mentionne spécifiquement les capteurs d’appareil photo de Sony, le nouveau cadre en titane pour les modèles Pro et le nouvel écran avec des bordures plus fines, qui pourraient retarder la production des nouveaux téléphones.

En même temps, Pu pense également qu’Apple a ajusté ses estimations de ventes en raison de « préoccupations liées à la demande ».

D’après les rumeurs, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront plus chers que leurs prédécesseurs, et cela pourrait entraîner une baisse de la demande. « La réduction du plan de production avant le lancement n’est pas un signal positif, et la hausse potentielle des prix pour l’iPhone 15 Pro Max pourrait également freiner la demande finale », a déclaré l’analyste.

Pour le troisième trimestre fiscal de 2023, Apple a enregistré une baisse du chiffre d’affaires des ventes d’iPhone, passant de 40,67 milliards de dollars à 39,67 milliards de dollars. Lors d’une conférence avec les investisseurs, le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé que la société vendait moins d’iPhones aux États-Unis, son principal marché, malgré de meilleurs résultats dans certaines autres régions.

iPhone 16

Une fois de plus, Jeff Pu renforce les attentes concernant les modèles Pro de l’iPhone 16, qui devraient être introduits fin 2024. L’analyste indique qu’Apple est en train de négocier des puces Wi-Fi 7, une nouvelle lentille ultra grand-angle de 48 mégapixels et des puces Bluetooth et Ultra Wideband mises à jour auprès de ses fournisseurs.

Alors qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant la sortie de l’iPhone 16, on dit qu’Apple organise un événement spécial les 12 ou 13 septembre pour annoncer l’iPhone 15.

