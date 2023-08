À la recherche du monstre du Loch Ness au Royaume-Unis – La plus grande recherche en 50 ans

Le monstre du Loch Ness, également connu sous le nom de Nessie, suscite fascination depuis des décennies. On dit que cette créature mythique habite le Loch Ness, un grand lac d’eau douce dans les Highlands écossais. Malgré de nombreuses observations et recherches, il n’y a pas de preuve concluante de l’existence de Nessie. Cependant, cela n’a pas empêché les passionnés de continuer à chercher cette créature insaisissable.

Cette année, la plus grande recherche de Nessie depuis 50 ans est en cours, et des volontaires sont recherchés pour participer à la chasse. Le Loch Ness est situé dans le Grand Canyon, dans la partie nord des Highlands écossaises. La légende des monstres aquatiques ici remonte à une longue histoire. Ces derniers jours, le Center du Loch Ness au Royaume-Unis a annoncé qu’il allait lancer la plus grande recherche du Loch Ness depuis plus de 50 ans pour trouver les mystérieuses créatures du lac. Ils recrutent des volontaires du monde entier pour y participer. La recherche se fera à l’aide de drones et de « hydrophones » de pointe. L’événement se déroulera du 26 au 27 août et sera la plus grande recherche depuis 1972 (Une opération de recherche de monstre aquatique).

Les Recherches Précédentes Ont Été Infructueuses

Malgré de nombreuses recherches au fil des ans, il n’y a pas de preuve concluante de l’existence de Nessie. La dernière grande recherche de Nessie a eu lieu en 1975 et elle a été un échec. Cependant, les organisateurs de la recherche de cette année sont optimistes quant à leur capacité à trouver des preuves de l’existence de Nessie.

Tentatives Précédentes Pour Trouver le Monstre du Loch Ness:

1. Recherche Sonar de la BBC (2003) : En 2003, la BBC a parrainé une recherche du Loch Ness utilisant 600 faisceaux sonar et un suivi par satellite. La recherche avait une résolution suffisante pour identifier une petite bouée, mais aucun animal de grande taille n’a été trouvé. Cette recherche a fourni des preuves que le monstre du Loch Ness était un mythe.

2. Zoologistes du Zoo de Flamingo Park (1972) : En 1972, une équipe de zoologistes du Zoo de Flamingo Park du Yorkshire a mené une recherche du monstre et a découvert un grand corps flottant dans l’eau. Cependant, il ne s’agissait pas du monstre du Loch Ness mais d’une autre créature.

3. Chasse à l’ADN (2018) : En 2018, des scientifiques dirigés par le professeur Neil Gemmell de Nouvelle-Zélande ont mené une chasse à l’ADN du monstre du Loch Ness. La mission consistait à extraire le code génétique du lac pour déterminer les types de créatures qui y vivent. Bien que l’objectif de l’étude ne se soit pas limité uniquement au monstre, il visait à établir la biodiversité du Loch Ness. Les résultats de cette étude sont encore en cours d’analyse.

4. Observations et Rapports Anciens : Les rapports d’un monstre habitant le Loch Ness remontent à l’Antiquité. Les sculptures sur pierre des Pictes représentent une bête mystérieuse avec des nageoires, et le premier compte rendu écrit apparaît dans une biographie du VIIe siècle de saint Colomba. Au fil des siècles, des observations occasionnelles ont été signalées, mais ce n’est qu’en 1933 que la légende du monstre du Loch Ness a commencé à se développer.

Malgré ces tentatives précédentes, il n’y a toujours pas de preuve concluante de l’existence du monstre du Loch Ness. Les recherches se poursuivent, et la recherche récente de 2023 est la plus grande depuis plus de 50 ans.

La Recherche Génère un Intérêt Mondial

La recherche de Nessie suscite un intérêt mondial, avec des médias du monde entier rapportant l’histoire. La BBC, CBS News et le Washington Post font partie des quelques médias populaires qui ont rapporté la recherche. La recherche est également promue sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #NessieSearch étant tendance sur Twitter.

Cependant, il y a des scepticismes concernant la recherche. Par exemple, la BBC estime que cette « soi-disant plus grande recherche du monstre du Loch Ness des 50 dernières années » est davantage un « comportement marketing » et n’a rien à voir avec la science. Elle affirme que la recherche se contentera de laisser des moniteurs récolter des bruits suspects dans le lac et des drones survoler le ciel pour vérifier les mouvements du lac.

Cependant, nous pouvons comprendre pourquoi certains rapports comme celui de la BBC ne sont pas si optimistes quant à la recherche. En 2019, une équipe internationale de chercheurs de l’Université d’Otago, de l’Université de Copenhague, de l’Université de Hull et de l’Université des Highlands et des Îles ont mené une enquête ADN du Loch Ness afin de trouver le monstre du lac. En septembre 2019, l’équipe a publié les résultats de l’enquête. Selon le comuniqué, aucun ADN de gros poissons tels que les requins, les esturgeons et les silures n’a été trouvé. Ainsi, parler d’un animal de grande taille inconnu n’est pas réalisable.

Néanmoins, Alan McKenna, de Loch Ness Exploration, une équipe de recherche volontaire participant à la recherche à venir, est optimiste. Alan a déclaré : « Nous espérons inspirer une nouvelle génération d’enthousiastes du Loch Ness ». Il ajoute : « En participant à cette observation en surface à grande échelle, vous aurez une réelle opportunité de contribuer personnellement à ce mystère fascinant qui a captivé tant de personnes à travers le monde ».

Gadget Marketing ?

Tout comme la BBC, d’autres médias tels que AP News et The Week pensent que cette recherche est davantage un gadget marketing. Ils affirment que la méthode de recherche actuelle du Loch Ness Center est assez brute et inefficace. Le rapport compare les méthodes de recherche actuelles à celle d’une enquête ADN en 2018. En 2018, le professeur Neil Gemmell de l’Université d’Otago a mené une étude d’ADN environnementale du Loch Ness. L’étude visait à comprendre la biodiversité du Loch Ness et à fournir une base de données détaillée de toutes les espèces présentes dans le lac. Les résultats de cette étude ont été révélés par le professeur Gemmell en Écosse. La BBC estime qu’une recherche du Loch Ness « réelle » devra utiliser de meilleures méthodes que celles utilisées par le professeur Neil en 2018.

Alors que le Loch Ness Center continue d’organiser des recherches sur le monstre du Loch Ness, certains médias suggèrent que l’accent principal est peut-être mis sur l’attraction des touristes et la génération de publicité plutôt que sur la recherche scientifique. La région du Loch Ness est depuis longtemps associée à la légende du monstre du Loch Ness. De plus, l’industrie touristique de la région a prospéré grâce à cette réputation. Il est important de noter que ces perspectives ne reflètent peut-être pas les intentions ou les objectifs du Loch Ness Center lui-même. Le Loch Ness Center peut avoir plusieurs objectifs, notamment la recherche scientifique, l’éducation et la promotion du tourisme.

Conclusion

La recherche de Nessie est une histoire fascinante qui captive l’imagination des personnes du monde entier. Bien qu’il n’y ait pas de preuve concluante de l’existence de Nessie, la recherche de cette créature continue de susciter l’intérêt et l’excitation. Grâce à l’utilisation des dernières technologies et à l’aide de volontaires, les organisateurs de la recherche de cette année sont optimistes. Ils estiment qu’ils trouveront des preuves de l’existence de Nessie.

