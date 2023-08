CrossOver 23 est maintenant disponible pour macOS avec prise en charge de DirectX 12

En juin dernier, CrossOver a annoncé une mise à jour majeure qui ajoute le support de DirectX 12 pour exécuter des jeux Windows sur Mac avec de meilleures performances. La nouvelle technologie était disponible depuis lors aux utilisateurs bêta via CrossOver 23, mais maintenant la mise à jour est enfin déployée pour tous les utilisateurs de CrossOver.

CrossOver 23 ajoute le support de DirectX 12

Comme le détaille CodeWeavers dans un article de blog, CrossOver 23 est maintenant officiellement disponible en téléchargement. Parmi de nombreuses améliorations, la plus excitante est probablement le support anticipé de DirectX 12 – une API de Microsoft disponible sur Windows et Xbox qui gère les graphismes et le son, similaire à l’API Metal d’Apple.

Avec DirectX 12, les jeux peuvent accéder à tous les cœurs du GPU simultanément, ce qui se traduit par de meilleures performances et une meilleure qualité graphique. Les versions précédentes de CrossOver étaient uniquement compatibles avec DirectX 11.

Cependant, il y a un hic. Le support de DirectX 12 dans CrossOver est uniquement compatible avec des jeux spécifiques. Pour l’instant, il ne fonctionne qu’avec Diablo II Resurrected et Diablo IV. CodeWeavers affirme travailler activement pour « poursuivre la prise en charge de encore plus de titres DirectX 12 ». Cela indique que les autres jeux continueront de dépendre des versions antérieures de DirectX.

En plus du support de DirectX 12, CrossOver 23 implémente également le support des shaders de géométrie et des retours de transformation, ce qui résout le problème de certains jeux souffrant de graphismes manquants ou d’écrans noirs en cours de jeu. Cette version ajoute également le support de l’EA App, un nouveau lanceur de jeu d’Electronic Arts qui remplacera Origin à l’avenir.

Exécuter des jeux Windows sur macOS

Pour ceux qui ne connaissent pas, CrossOver est une plateforme populaire disponible pour macOS, Linux et ChromeOS qui permet à tous ces systèmes d’exécuter des applications Windows comme s’ils étaient natifs. La plupart des utilisateurs choisissent CrossOver pour exécuter des jeux développés pour Windows sur des ordinateurs Mac et Linux.

Avec macOS Sonoma, Apple a introduit un nouvel outil de portage de jeu qui permet aux développeurs de porter facilement leurs jeux Windows sur Mac avec peu ou pas d’effort. L’outil est basé sur Wine, une plateforme open-source populaire qui traduit les logiciels Windows vers les environnements Unix. Fait intéressant, l’outil d’Apple est capable de traduire DirectX 12 en Metal 3 en temps réel.

Alors que l’outil de portage de jeu d’Apple ne sera disponible qu’à l’automne, les utilisateurs peuvent dès maintenant télécharger CrossOver 23. La licence coûte 64 $ pour 12 mois, mais il y a une remise spéciale disponible pour une durée limitée en utilisant le code LEVELUP23.

