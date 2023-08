Google travaille sur Gemini AI – Un nouveau projet d’IA.

Google mise apparemment sur son nouveau projet d’intelligence artificielle (IA), Gemini, pour rivaliser avec des produits similaires sur le marché tels que GPT-4. L’IA Gemini de Google a été rendue publique pour la première fois en juin de cette année, mais le produit est encore en cours de développement. Dans un article de blog, Google affirme que le système est plus performant que le GPT-4 d’OpenAI. La société a déclaré : « …le système d’IA combine la technologie derrière AlphaGo avec un modèle de langage étendu. Le système possède de nouvelles capacités, telles que la planification ou la résolution de problèmes, qui sont plus performantes que celles de GPT-4 d’OpenAI ». L’IA Gemini devrait alimenter une gamme de services, notamment des chatbots et des applications d’entreprise, et pourrait être un concurrent viable sur le marché.

Qu’est-ce que Gemini AI ?

Gemini est une nouvelle famille de grands modèles de langage (GML) développée par Google pour concurrencer d’autres chatbots d’IA tels que Microsoft Bing Chat et ChatGPT d’OpenAI. Demis Hassabis, le co-fondateur de DeepMind et PDG de Google DeepMind, a également révélé des détails sur Gemini AI.

Hassabis a déclaré : « En gros, vous pouvez considérer Gemini comme combinant certains des avantages du système de type AlphaGo avec les incroyables capacités de langage des grands modèles. Nous avons également quelques nouvelles innovations qui seront très intéressantes. Le développement devrait prendre plusieurs mois et coûter des dizaines ou des centaines de millions de dollars ». Rappelons que le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré en avril que le coût de création de GPT-4 était supérieur à 100 millions de dollars. Cela montre que le coût de création de tels produits est très élevé.

Comment Gemini AI fonctionnera-t-il ?

Gemini sera alimenté par des algorithmes avancés d’apprentissage automatique qui lui permettent de comprendre le langage naturel et de répondre aux requêtes des utilisateurs de manière conversationnelle. Les vastes données d’entraînement de Google pourraient donner à Gemini un avantage dans la course à l’IA. En effet, l’entreprise dispose d’un immense volume d’informations pouvant être utilisées pour entraîner ses modèles.

Google affirme que dès que Gemini sera terminé, il jouera un rôle dans sa rivalité avec d’autres marques de technologies d’IA telles que ChatGPT. Google a été à l’avant-garde de nombreuses technologies qui ont permis des avancées révolutionnaires dans le domaine de l’IA. Cependant, la marque a choisi de développer et de déployer soigneusement des produits basés sur ces technologies.

Selon IT Home, l’IA Gemini de Google combine la génération de texte similaire à celle de GPT-4, mais ajoute plus encore. Le rapport affirme que le système prend également en charge « la création d’images basées sur des descriptions de texte ». Ainsi, l’outil d’IA peut réaliser un « dialogue de discussion », analyser des données graphiques, créer des images et même contrôler des logiciels avec des commandes en langage naturel. On rapporte également que Gemini AI peut fournir une assistance pour des produits d’IA grand public tels que le chatbot Bard de Google. Une telle intégration clé aidera Google Cloud à mieux rivaliser avec des produits concurrents tels que Microsoft Azure.

Depuis la création de ChatGPT, Google a lancé son propre chatbot, Bard. La société a également utilisé l’IA générative dans son moteur de recherche et de nombreux autres produits. Pour accélérer la recherche en IA, l’entreprise a fusionné le groupe de Hassabis, DeepMind, avec le principal laboratoire d’IA de Google, Brain, en avril, pour créer Google DeepMind. Cette nouvelle équipe, selon Hassabis, réunit deux factions puissantes ayant des rôles fondamentaux dans l’avancement de l’IA. « Si l’on considère où nous en sommes en matière d’IA, je dirais que 80 ou 90 % de l’innovation provient de l’une ou l’autre organisation », a déclaré Hassabis. « Les deux organisations ont accompli de grandes choses au cours de la dernière décennie », ajoute-t-il.

Gemini, comme les autres systèmes d’IA, nécessite un développement constant – PDG de Google DeepMind

Hassabis a déclaré que les avantages potentiels extraordinaires de l’IA, tels que la réalisation de découvertes scientifiques dans des domaines tels que la santé ou le climat, rendent nécessaire la poursuite du développement de la technologie. Il est également convaincu qu’un moratoire obligatoire est impraticable, car il serait presque impossible à appliquer. « Si cela est fait correctement, ce sera la technologie la plus bénéfique pour l’humanité », a-t-il déclaré.

Cela n’indique pas pour autant que Hassabis préconise un développement rapide et hâtif de l’IA. DeepMind a commencé à explorer les risques possibles de l’intelligence artificielle bien avant l’existence de ChatGPT et dispose d’un groupe « sécurité de l’IA » dirigé par Shane Legg, l’autre co-fondateur de l’entreprise. Hassabis a signé une déclaration le mois dernier, en compagnie d’autres personnalités de l’IA de haut niveau. Ils avertissent que l’IA pourrait représenter des risques comparables à une guerre nucléaire ou à une pandémie.

Selon Hassabis, l’un des plus gros problèmes à l’heure actuelle est d’identifier les risques que pourraient représenter une IA plus performante. Il a déclaré : « Je ne pense pas que les chercheurs du domaine aient encore de consensus sur ces risques ni sur leur ampleur ».

Hassabis a déclaré qu’il s’attend à ce que Google joue un rôle de leader dans le développement et le déploiement de l’IA, et qu’il collabore avec d’autres marques et gouvernements pour élaborer des règles et des normes solides. « Nous espérons pouvoir donner l’exemple à toute l’industrie », a-t-il déclaré, « et nous espérons pouvoir collaborer avec d’autres acteurs pour faire avancer le développement sûr et responsable de cette technologie ».

Hassabis se montre confiant quant à l’avenir de l’IA, mais ne la prend pas à la légère. « Je pense que nous devons être prudents et humbles », a-t-il déclaré. « C’est une technologie très puissante et nous devons lui témoigner beaucoup de respect ».

Conclusion

Le nouveau projet d’IA de Google, Gemini, devrait rivaliser directement avec des produits similaires de Microsoft et d’Amazon. Alimenté par des algorithmes avancés d’apprentissage automatique et les vastes données d’entraînement de Google, Gemini entrera en concurrence avec d’autres systèmes d’IA populaires. Pour renforcer la R&D en IA, Google a dû fusionner DeepMind avec son principal laboratoire d’IA, Brain, en avril, pour créer Google DeepMind. C’est cette équipe qui travaille actuellement sur Gemini AI.

