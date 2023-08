Rencontrez l’Honor X5 Plus

Honor vient de dévoiler son dernier smartphone abordable. Baptisé Honor X5 Plus, Honor commencera bientôt les ventes sur les marchés mondiaux. Et pour clarifier les choses, il ne s’agit pas seulement d’un autre appareil abordable qui se perdra dans le marché déjà saturé.

« Au contraire, le Honor X5 Plus propose une gamme de fonctionnalités rentables qui améliorent la valeur globale de l’appareil. Vous bénéficiez d’une configuration d’appareil photo décente, d’une batterie de grande capacité, d’un superbe écran et, surtout, d’un design attrayant pour moins de 100 $. »

Principales caractéristiques du Honor X5 Plus

Comme mentionné précédemment, le Honor X5 Plus est équipé de diverses fonctionnalités rentables. Examions-les pour mieux comprendre l’appareil.

Design

L’un des premiers points forts du Honor X5 Plus est son apparence générale. Il a un design inspiré des étoiles, ce qui rend le téléphone unique. Le téléphone est disponible en deux couleurs, Cyan Lake et Midnight Black. Les deux options de couleur ressemblent à des pierres précieuses scintillant dans le ciel nocturne.

Configuration de l’appareil photo

La configuration de l’appareil photo avant et arrière du Honor X5 Plus est assez impressionnante compte tenu du prix. À l’arrière, vous trouverez une bosse d’appareil photo carrée qui abrite deux capteurs. L’un d’eux est un capteur de 50 MP, capable de capturer des images avec des détails nets. Le second est un capteur de profondeur, qui améliore les prises de vue en portrait.

Écran du Honor X5 Plus

Un autre aspect où brille le X5 Plus est en termes d’écran. Il est doté d’un écran FullView de 6,56 pouces avec des fonctionnalités de dimming naturel. Grâce à la technologie de dimming dynamique, l’écran du téléphone s’adapte à la lumière ambiante, offrant ainsi une expérience de visionnage confortable même la nuit.

SoC et batterie

Le téléphone est équipé d’une batterie de grande capacité, de 5200 mAh. Grâce à cela, vous pouvez bénéficier jusqu’à 17,8 heures de lecture vidéo en continu. Cependant, le téléphone ne peut se charger qu’à 10 W, ce qui indique qu’il faudra un certain temps pour passer de 0% à 100%. Un support de charge rapide de 18 W ou 20 W aurait rendu les choses beaucoup mieux.

Logiciel

Le Honor X5 Plus fonctionne sous MagicOS 7.1. Il s’agit de la surcouche Honor basée sur Android 13 et qui propose plusieurs fonctionnalités intelligentes telles que la multi-fenêtre, l’appareil jumeau, le clone de périphérique, le déverrouillage par magazine, le mode à une main, etc.

Disponibilité du Honor X5 Plus

Honor n’a pas encore annoncé de détails clairs sur la disponibilité du X5 Plus. Mais étant donné qu’il est apparu sur le site officiel, l’annonce devrait arriver prochainement. Nous vous tiendrons informés, alors restez à l’écoute.

Actualité mobile et vidéo du moment