Vous souhaitez un graveur laser ? C’est le bon moment avec ces belles promotions sélectionnées

Geekmaxi, la boutique en ligne de référence pour les geeks et les technophiles, est ravie d’annoncer un événement exceptionnel : le lancement des graveurs laser Mecpow. Du 16 au 30 août, bénéficiez de promotions incroyables sur ces merveilles de technologie. Voici une présentation détaillée des produits à ne pas manquer.

Mecpow X3 5W : Gravure laser de haute précision à portée de main

La Mecpow X3 5W Laser Engraving Machine est une machine de gravure au laser dotée d’une diode laser de 5 W. Elle offre une précision de gravure incroyable de 0,01 mm avec une petite focale de 0,05×0,07 mm, permettant des gravures plus précises et plus profondes.

Elle est dotée d’une sécurité renforcée, grâce notamment à un capteur de flamme et un capteur gyroscopique. Ces capteurs peuvent déclencher une alarme et arrêter l’opération de la machine en cas d’incendie ou si l’appareil est incliné de plus de 50±5°.

L’accent est également mis sur la praticité. La Mecpow X3 est équipée d’un laser à focale fixe qui vous fait gagner du temps en réglage, ainsi que d’un écran de mise au point qui vous aide à déplacer la tête laser à la bonne position.

Le souci de sécurité est également visible dans son système de protection des yeux. La machine est équipée d’un bouclier laser sur le module laser, qui filtre la lumière diffuse du spot laser dans une large mesure. De plus, une paire de lunettes de sécurité laser est également incluse pour une meilleure protection des yeux.

Lors de cet événement, la Mecpow X3 5W est disponible pour seulement 199,99 €.

➡️ Voir l’offre graveur laser Mecpow X3 5W

Mecpow X3 5W et ses accessoires : un kit complet pour vos projets de gravure

En plus de la Mecpow X3 5W Laser Engraving Machine, cette offre spéciale comprend également une table de travail en nid d’abeille H44 de 440*440 mm et un kit d’enceinte pour graveur laser FC1.

Ces accessoires supplémentaires permettent de maximiser le potentiel de votre machine de gravure. Vous pouvez bénéficier de cette offre complète pour 334,97 € pendant la durée de l’événement.

➡️ Voir l’offre graveur laser Mecpow X3 5W + Kit

Mecpow X3 Pro 10W : pour des gravures encore plus puissantes

La Mecpow X3 Pro 10W Laser Engraving Machine est une version améliorée offrant une diode laser de 10W et une petite focale de 0,06×0,08 mm. Sa précision de gravure est également de 0,01 mm, permettant des gravures plus profondes et plus précises.

Cette machine est dotée des mêmes fonctionnalités de sécurité que la Mecpow X3 5W, y compris les capteurs de flamme et gyroscopiques, mais elle comprend également une pompe d’assistance d’air réglable. Ce dispositif aide à éliminer les débris et la fumée pour une gravure plus propre, tout en réduisant le risque d’incendie.

➡️ Voir l’offre graveur laser Mecpow X3 Pro 10W

La Mecpow X3 Pro 10W est disponible pour 279,99 € lors de l’événement de lancement.

Mecpow X3 Pro 10W avec accessoires : l’ensemble ultime pour les professionnels de la gravure

Cette offre combine toutes les fonctionnalités impressionnantes de la Mecpow X3 Pro 10W avec une table de travail en nid d’abeille H44 de 440*440 mm et un kit d’enceinte pour graveur laser FC1.

Ces accessoires vous permettent de tirer le meilleur parti de votre machine de gravure laser. Durant cet événement, vous pouvez obtenir cet ensemble complet pour 414,97 €.

➡️ Voir l’offre graveur laser Mecpow X3 Pro 10W + Kit

N’oubliez pas que ces offres sont disponibles pour une durée limitée, alors ne tardez pas à profiter de cette réduction sur Geekmaxi ! Le processus de commande est simple et l’expédition est rapide, grâce à des entrepôts situés dans l’UE, ce qui garantit une livraison rapide et fiable du à votre porte, dans un délai raisonnable.