Apple se prépare pour le lancement de l’iPhone 15 du mois prochain grâce à des dépôts réglementaires et bien plus.

Soyez surpris : Apple commence à cocher toutes les cases réglementaires nécessaires pour lancer un nouvel iPhone. C’est vrai – la gamme de l’iPhone 15 est à un mois seulement, et si nous n’avions pas déjà suffisamment de preuves de son existence, un nouveau dépôt réglementaire en Inde met plus de pouvoir sur le feu.

Comme l’ont repéré les personnes de MySmartPrice, un « smartphone Apple avec le numéro de modèle A3094 » non commercialisé a été repéré dans la base de données du Bureau of Indian Standards cette semaine. Bien que la liste elle-même ne fournisse aucune confirmation de ce qu’est exactement ce dispositif, il y a de fortes chances qu’un « smartphone Apple » non commercialisé qui apparaît à cette période de l’année représente l’un des modèles de l’iPhone 15.

Des recherches supplémentaires menées par Netcost-security.fr confirment que c’est un numéro de modèle Apple valide et qu’Apple prépare son infrastructure backend pour prendre en charge le dispositif A3094 – et d’autres – avant le lancement de l’iPhone 14 le mois prochain.

Cela intervient presque exactement un an après qu’un « smartphone Apple non commercialisé » soit apparu dans la même base de données réglementaires indiennes avant le lancement de l’iPhone 14 l’année dernière. Ce modèle s’est révélé être l’iPhone 14 standard et la base de données réglementaires a finalement été mise à jour avec le reste de la gamme de l’iPhone 14.

Plus tôt aujourd’hui, un rapport séparé a révélé qu’Apple a également commencé la production de l’iPhone 15 en Inde, rejoignant la production en cours en Chine. L’objectif d’Apple est d’expédier les modèles de l’iPhone 15 à la fois depuis l’Inde et la Chine en même temps cette année, bien qu’il ne soit pas encore clair s’il atteindra cet objectif cette année.

Une récente version bêta iOS 16 mentionnait également de nouveaux AirPods avec le numéro de modèle A3048 et un étui avec le numéro de modèle A2968. On ne sait toujours pas quand ces AirPods seront mis sur le marché, mais ils devraient être une version mise à jour des AirPods Pro avec un port USB-C pour la recharge.

Donc oui, un nouvel iPhone va arriver. Il s’appellera l’iPhone 15 et Apple est en train de franchir tous les obstacles réglementaires et logistiques pour se préparer à sa sortie en septembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :