Xiaomi Redmi Pad SE : Un parfait mélange de performances et d’accessibilité

Le marché des tablettes Android est assez saturé de tablettes abordables. Mais la plupart de ces modèles manquent d’un rapport qualité-prix exceptionnel. Eh bien, c’est essentiellement là que le Xiaomi Redmi Pad SE intervient.

Conçu avec les jeunes professionnels et les étudiants à l’esprit, le Redmi Pad SE offre un mélange parfait de fonctionnalités impressionnantes et d’esthétique attrayante. Il est adapté pour le travail et les loisirs, ce qui en réalité un choix polyvalent pour pratiquement tout le monde. En réalité, vous n’aurez même pas l’impression que la tablette a un prix très abordable.

Principaux points marquants du Xiaomi Redmi Pad SE

Le Xiaomi Redmi Pad a été lancé à partir de seulement 199 euros. C’est environ 217 dollars américains. Et pour ce prix, la tablette a beaucoup à offrir. Jetez un coup d’œil:

Un écran impressionnant de 11 pouces

À l’avant, le Xiaomi Redmi Pad SE est doté d’un grand écran de 11 pouces. C’est un écran FullHD qui peut offrir une expérience de visionnage exceptionnelle. Et comme l’écran est doté d’un rapport 16:10, vous pouvez vous attendre à une expérience de visionnage immersive.

Plus important encore, l’écran présente un rapport de contraste de 1500:1, ce qui garantit des niveaux de détail exceptionnels. Le panneau peut produire des noirs plus sombres et des blancs plus lumineux. De plus, les 400 nits de luminosité de l’écran garantissent que vous pouvez voir les textes et les images même dans des conditions extérieures difficiles.

En dehors de cela, l’écran du Redmi Pad SE peut reproduire 16,7 millions de couleurs. Ce niveau de reproduction des couleurs indique que les images à l’écran seront vivantes et réalistes.

Et n’oublions pas de mentionner que l’écran de la tablette prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Grâce à cela, tous les mouvements sur l’écran sembleront fluides et sans accroc. Vous pouvez également passer à un taux de rafraîchissement de 60 Hz si vous le souhaitez. Mais je pense que vous n’aurez pas besoin de le faire car l’écran passe automatiquement de 30 Hz à 90 Hz, en fonction du contenu.

Xiaomi a amélioré le mode lecture sur le Redmi Pad SE. Appelé Reading Mode 3.0, cette fonctionnalité propose des options dédiées pour Paper et Classic, vous permettant d’obtenir une expérience de lecture fidèle à la réalité. De plus, grâce à la technologie TÜV Rheinland Flicker Free, vous n’avez pas à vous soucier de la fatigue oculaire.

Performances puissantes

Sous le capot, le Redmi Pad SE est équipé d’un SoC Snapdragon 680. Oui, c’est un processeur de milieu de gamme. Mais le chipset à 8 cœurs fait un excellent travail pour offrir des performances fiables. Vous pouvez exécuter la plupart des applications et des jeux gourmands en ressources sans rencontrer de problèmes.

De plus, le Redmi Pad SE est fourni avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X. C’est plus que suffisant pour exécuter toutes vos applications de productivité. Et bien que le stockage interne soit seulement de 128 Go, vous disposez d’un emplacement dédié pour carte microSD. Vous pouvez ainsi étendre le stockage jusqu’à 1 To.

Audio supérieur

Le Redmi Pad SE est doté d’une configuration de haut-parleurs haut de gamme pour une tablette à petit budget. Il dispose d’une configuration de haut-parleurs quadricanal, qui peut offrir un son très immersif. Et il prend en charge Dolby Atmos et Hi-Res Audio. Cela indique que vous êtes sûr d’entendre tous les détails de la lecture audio.

À ce sujet, Hi-Res Audio indique que le Redmi Pad SE prend en charge LDAC et LHDC. De plus, il est fourni avec Bluetooth 5.0, l’une des dernières technologies Bluetooth disponibles pour les tablettes. Vous devriez donc avoir une expérience d’écoute audio redéfinie.

Qualité de construction supérieure

Un autre aspect où brille le Xiaomi Redmi Pad SE est la qualité de construction. La tablette est dotée d’un élégant design monocoque en alliage d’aluminium. Cette construction rend l’appareil à la fois durable et attrayant.

Plus important encore, le Redmi Pad SE est très portable. Il a un design (form factor) assez compact et ne pèse que 478 grammes. Et la tablette est disponible en trois couleurs tendance : Menthe verte, Gris graphite et Violet lavande.

Vie de batterie fiable du Redmi Pad SE

Xiaomi a intégré une batterie de 8000 mAh à l’intérieur du Redmi Pad SE. Bien que cela puisse ne pas sembler beaucoup, il faut se rappeler que la tablette utilise un chipset économe en énergie. Pour cette raison, vous pouvez obtenir une durée de fonctionnement décente après une charge complète.

En parlant de la charge de la tablette, Xiaomi aurait pu offrir une meilleure vitesse de charge. La tablette prend en charge la charge câblée de 10 W, ce qui indique que la batterie prendra beaucoup de temps pour passer de 0% à 100%.

Bon système de caméra

Le système de caméra du Xiaomi Redmi Pad SE est également décent. Il est équipé d’un objectif de 8 MP à l’arrière, qui peut enregistrer des vidéos FHD à 30 images par seconde. Et à l’avant, vous trouverez un appareil photo selfie de 5 MP, qui a les mêmes capacités de capture vidéo.

Il est indéniable que cette configuration de caméra n’est rien d’impressionnant. Mais elle devrait être suffisante pour une expérience de visioconférence correcte. Et l’appareil photo arrière est assez bon pour prendre des photos rapides.

Disponibilité, prix et déclinaisons du Xiaomi Redmi Pad SE

Il existe trois déclinaisons différentes disponibles pour le Redmi Pad SE. Le modèle 4/128 Go a un prix de 199 euros, le 6/128 est à 229 euros et le 8/128 Go est à 249 euros. Pour le moment, il semble que la tablette soit disponible uniquement sur les marchés européens. Mais Xiaomi pourrait bientôt la lancer sur d’autres marchés.

De plus, la tablette est livrée avec Android 13 préinstallé. Mais compte tenu du fait que MIUI 15 est déjà là, elle devrait être mise à jour vers Android 14 prochainement. Dans l’ensemble, le Redmi Pad SE est une excellente tablette pour le prix.

Actualité mobile et vidéo du moment