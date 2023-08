Le contrôle vocal plus important que Siri, mais en retard, selon les personnes handicapées

Les personnes handicapées qui dépendent des fonctionnalités d’accessibilité d’Apple affirment que la commande vocale est en retard par rapport à Siri en termes de précision et de capacités, bien qu’elle soit essentielle plutôt qu’agréable à avoir.

Ils affirment qu’il est frustrant de voir la société de Cupertino continuer à améliorer Siri, tandis que la commande vocale – qui est essentielle pour de nombreuses personnes handicapées pour pouvoir utiliser la technologie d’Apple – semble avoir été oubliée…

Qu’est-ce que la commande vocale ?

La commande vocale est une fonctionnalité d’accessibilité destinée aux personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs mains pour contrôler un iPhone, un iPad, une Apple Watch ou un Mac. Elle est également utilisée par de nombreuses personnes aveugles.

Cette fonctionnalité a été mise en avant dans une vidéo Apple fin de l’année dernière.

Un homme tétraplégique utilise sa voix pour demander à son iPhone de prendre des photos de lui-même, puis utilise des gestes comme tirer la langue et hausser les sourcils pour éditer les photos.

Une vidéo de support Apple montre comment cette fonctionnalité fonctionne sur iPhone et iPad.

Une fonctionnalité pionnière en retard

La commande vocale existait en réalité avant Siri, mais le développement des deux technologies est resté séparé, bien qu’il y ait une grande similarité de fonctionnalités. Le problème est que Siri a évolué, tandis que la commande vocale pas tant que ça.

Colin Hughes, un ami de Netcost-security.fr et militant pour les personnes handicapées paraplégiques, a écrit un article d’opinion décrivant son expérience personnelle avec cette fonctionnalité, ainsi que celle d’autres personnes. Il affirme que tandis que Siri est pratique pour la plupart des utilisateurs, la commande vocale est une nécessité pour d’autres.

La commande vocale est bien plus qu’une simple application pour les personnes gravement handicapées. Certaines personnes dépendent de la technologie vocale pour tout ce qu’elles font sur un ordinateur ou un smartphone. Pour des personnes comme moi, être capable de dicter avec précision et de contrôler mes appareils Apple par la voix peut faire ou défaire ma journée. C’est bien plus qu’une commodité – la technologie de dictée vocale représente mon lien avec le monde extérieur.

Un bug frustrant qu’Apple n’a pas corrigé concerne les erreurs de majuscules – même lorsque des mots ont été ajoutés au vocabulaire personnalisé censé les prévenir.

Lors de l’utilisation de la commande vocale, imaginez que vous avez un ami avec un nom étranger ou que vous rencontrez une société non reconnue par l’application. Vous ajoutez ces noms propres au vocabulaire personnalisé avec des majuscules, mais lorsque vous les dictez, la commande vocale ignore toujours la majuscule en plein milieu de la phrase. Voici quelques exemples supplémentaires de la difficulté rencontrée par la commande vocale avec les noms propres. Le verbe « will » est souvent confondu avec le nom propre « Will » par la commande vocale. De même, lorsqu’on fait référence à l’orbe enflammé dans le ciel, l’application peut le reconnaître à tort comme étant le journal britannique « The Sun ».

Un autre utilisateur handicapé, Ian Gilman, affirme que tandis que Siri peut être utilisé universellement, dans n’importe quelle application, la commande vocale ne permet pas de modifier le texte dans toutes les applications.

Alors que vous pouvez dicter dans n’importe quelle application, vous ne pouvez modifier le texte que dans certaines applications (comme TextEdit).

Hughes affirme qu’il est frustrant qu’Apple soit en retard non seulement par rapport à Nuance’s Dragon Dictate, mais aussi par rapport à Google.

J’ai pu constater les avantages d’une reconnaissance vocale plus personnalisée en essayant l’application Google Project Relate sur un téléphone Pixel. Elle m’a offert la dictée vocale la plus précise que j’ai jamais pu obtenir sur un appareil mobile – et cela tout en dictant avec un masque respiratoire plutôt bruyant sur le nez.

Cet article appelle Apple à consacrer plus de ressources à la commande vocale et à s’engager plus pleinement avec la communauté des personnes handicapées.

