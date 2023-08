Le nouveau thème et la police de caractères par défaut d’Office de Microsoft arrivent le mois prochain.

Microsoft teste actuellement un nouveau thème par défaut pour sa suite Office. Il sera disponible pour tous les abonnés de Microsoft 365 dans le mois à venir. La société souhaite rafraîchir le thème Office par défaut en introduisant plusieurs changements, notamment une nouvelle police appelée Aptos, une palette de couleurs mise à jour, de nouveaux styles et des poids de ligne par défaut révisés.

Révision imminente du thème Office de Microsoft : Nouveau look et nouvelle police

La police emblématique Calibri, qui a été la police par défaut des applications telles que Word, Outlook, PowerPoint et Excel pendant plus de 15 ans, sera bientôt remplacée par Aptos. Ce changement de police important sera accompagné de modifications du style par défaut et de la palette de couleurs utilisés dans les documents.

Une modification notable de la palette de couleurs implique la suppression de la couleur jaune, qui sera remplacée par une teinte de vert foncé. De plus, l’un des bleus plus clairs sera remplacé par une couleur bleu-vert foncé. Ces ajustements visent à améliorer le contraste entre les formes et les lignes dans les documents Office, ce qui entraîne une expérience visuellement attrayante et conviviale pour l’utilisateur.

Le style par défaut dans Word et Outlook fait également peau neuve. Selon Jess Kwok, responsable de produit pour les applications Microsoft 365, l’objectif est de rendre le style par défaut « facile à lire, à avoir une apparence plus professionnelle et à naviguer facilement ». Ces améliorations contribueront à une expérience utilisateur et une productivité accrues.

Microsoft a commencé à tester ces changements avec un groupe sélectionné d’utilisateurs, connu sous le nom de Microsoft 365 Insiders, en juillet. La société a maintenant annoncé ses plans de déployer ces mises à jour auprès de tous les utilisateurs à un moment donné en septembre. Cependant, nous ne connaissons pas encore de date de sortie exacte. Les utilisateurs devront donc attendre un peu plus longtemps pour découvrir le thème Office par défaut revu et corrigé.

En résumé, les prochaines mises à jour du thème Office par défaut de Microsoft, comprenant l’introduction de la police Aptos, une palette de couleurs mise à jour, de nouveaux styles et des poids de ligne par défaut révisés, promettent d’offrir une expérience fraîche et améliorée aux abonnés de Microsoft 365. Les utilisateurs peuvent s’attendre à un environnement visuellement attrayant et convivial lorsqu’ils travaillent avec des applications Office telles que Word, Outlook, PowerPoint et Excel.

