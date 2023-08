OnePlus Ace 2 Pro lancé : Un smartphone puissant doté de fonctionnalités de pointe.

En Chine, OnePlus a dévoilé le Ace 2 Pro, le dernier ajout à sa gamme Ace. Cet appareil de pointe est doté d’un écran flexible OLED BOE Q9+ de 6,74 pouces, avec une résolution remarquable de 1,5K (2772×1240 pixels). Il offre également un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz, garantissant des visuels plus fluides. L’écran présente également une densité de pixels de 450 PPI, une luminosité maximale de 1600 nits, et est capable d’afficher 1,07 milliard de couleurs, ainsi que compatible HDR10+. De plus, il dispose d’une bordure inférieure ultra-étroite mesurant seulement 2,17 mm.

Au cœur du Ace 2 Pro, on retrouve le SoC Snapdragon 8 Gen 2, offrant des performances puissantes. Il propose des options de mémoire importantes, avec des configurations allant jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0. La caméra principale est équipée d’un capteur IMX890 de 50 MP, avec une taille de capteur de 1/1,56″ et une ouverture de f/1,88. En plus de cela, l’appareil dispose d’une caméra ultra grand angle de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP pour des options de photographie polyvalentes.

Ce qui distingue vraiment le OnePlus Ace 2 Pro, c’est son système de refroidissement tridimensionnel de qualité aérospatiale, appelé système de refroidissement Tiangong. Ce mécanisme de refroidissement unique intègre un VC Super grand de 9140 mm² et offre une conductivité thermique quatre fois supérieure à celle des VC traditionnels.

OnePlus Ace 2 Pro lancé : caractéristiques, fonctionnalités et innovations

Un point fort significatif du téléphone est sa batterie de 5000 mAh, offrant une endurance remarquable. Cette batterie prend en charge la charge rapide de 150 W, permettant à l’appareil de se recharger complètement en seulement 17 minutes. De plus, le téléphone prend en charge le protocole de charge rapide UFCS fusion, garantissant une compatibilité avec les adaptateurs de charge UFCS tiers. Il est également doté de la puce de gestion de l’alimentation SUPERVOOC S pour une consommation d’énergie optimisée.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, l’écran du OnePlus Ace 2 Pro est un écran AMOLED de 6,74 pouces avec des taux de rafraîchissement adaptatifs allant de 120 Hz à 45 Hz. Il offre jusqu’à 1600 nits de luminosité maximale et couvre 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3. Le téléphone est animé par la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 1 4 nm, associée à un GPU Adreno 740. Les options de mémoire comprennent 12 Go, 16 Go ou 24 Go de RAM LPDDR5X, avec un stockage UFS 4.0 allant jusqu’à 1 To.

Ainsi, fonctionnant sous Android 13 avec OxygenOS 13, l’appareil prend en charge deux cartes SIM et dispose d’une configuration de triple caméra à l’arrière. De plus, la caméra principale est un capteur Sony IMX890 de 50 MP, accompagné d’un objectif ultra grand angle de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP. La caméra frontale propose un capteur Samsung S5K3P9 de 16 MP. La sécurité est renforcée avec un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

En termes de connectivité, le Ace 2 Pro prend en charge la 5G SA/NSA, le Dual 4G VoLTE, le Wi-Fi 6 (802.11 ax), le Bluetooth 5.3, le GPS (L1 + L5)/GLONASS, le NFC et l’USB Type-C.

De plus, l’appareil est équipé d’une configuration audio USB Type-C, de haut-parleurs stéréo et de la prise en charge de Dolby Atmos. Il est doté d’une batterie de 5000 mAh qui permet une charge rapide SuperVOOC de 150 W.

Caractéristiques du OnePlus Ace 2 Pro

Écran AMOLED de 6,74 pouces (2772×1240 pixels) (adaptatif de 120 Hz/90 Hz/60 Hz/45 Hz) avec une luminosité maximale de 1600 nits, un espace colorimétrique DCI-P3 à 100%, et un atténuation à impulsion PWM de haute fréquence à 2160 Hz

Plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 1 4 nm octa-core avec GPU Adreno 740

12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go de stockage (UFS 4.0) / 16 Go de RAM LPDDR5X avec 512 Go de stockage (UFS 4.0) / 24 Go de RAM LPDDR5X avec 1 To de stockage (UFS 4.0)

Android 13 avec OxygenOS 13

Double SIM (nano + nano)

Caméra arrière de 50 MP avec capteur Sony IMX890 de 1/1,56″, ouverture f/1,8, OIS. Caméra ultra grand angle de 8 MP avec capteur Sony IMX355 de 120°, ouverture f/2,2. Caméra macro de 2 MP avec capteur Omnivision OV02B10, ouverture f/2,4, flash LED

Caméra frontale de 16 MP avec capteur Samsung S5K3P9, ouverture f/2,4

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Dimensions : 163,1×74,2×8,98 mm ; Poids : 210 g

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5)/GLONASS, NFC, USB Type-C

Batterie de 5000 mAh (typique) avec charge rapide SuperVOOC de 150 W

Le OnePlus Ace 2 Pro est disponible en vert Aurora et en gris titane. Les prix commencent à partir de 2999 yuans (411 $) pour la version 12 Go + 256 Go, 3399 yuans (466 $) pour la version 16 Go + 512 Go et 3999 yuans (548 $) pour la version 24 Go + 1 To. Les clients intéressés peuvent passer leurs commandes, l’appareil devant être mis en vente en Chine à partir du 23 août.

Actualité mobile et vidéo du moment