Addigy publie une conformité complète en un clic et un accès conditionnel pour les appareils macOS

Addigy, l’application populaire de gestion des appareils, a lancé un nouveau moteur de conformité et d’accès conditionnel, une solution complète qui permet une conformité aisée des appareils macOS en un seul clic, répondant aux normes CIS et NIST.

Cette nouvelle version vise à ajouter des capacités de surveillance et de reporting en temps réel, à accroître l’efficacité, à améliorer la transparence des utilisateurs et à aider les entreprises à se qualifier pour une assurance cybernétique et d’autres audits tout en gagnant du temps et des ressources d’ingénierie.

La sécurité et la conformité des appareils sont essentielles. Mais chaque entreprise a une vision différente de la conformité. Et dans le monde d’Apple, de nombreux utilisateurs ont un faux sentiment de sécurité », a déclaré Tim Pearson, CreativeTechs. La conformité et l’accès conditionnel d’Addigy est une véritable révolution pour nous. Grâce à la solution d’Addigy, nous pouvons fournir à chaque organisation avec laquelle nous travaillons des informations sur la manière dont leurs appareils se comparent au niveau un de base de CIS. Puis travailler avec eux pour établir quel devrait être leur niveau de sécurité, en fonction des appareils de leur organisation. Addigy nous a donné la capacité de montrer avec précision les niveaux de sécurité des appareils.

À mesure que le besoin de sécurité accrue et de conformité devient plus contraignant, la solution d’accès conditionnel d’Addigy franchit une nouvelle étape en fournissant des outils de gestion macOS qui augmentent l’efficacité et simplifient la gestion de la conformité », a déclaré Ben Greiner, Apple Champion et conseiller en croissance chez Addigy. « Notre capacité à être à la pointe de la gestion des appareils Apple est due à notre collaboration étroite avec les équipes informatiques des entreprises et les fournisseurs de services gérés pour comprendre les préoccupations et les problèmes les plus pressants.

La solution proposée par Addigy vise à transformer la manière dont les certifications de conformité complexes sont obtenues, permettant aux organisations de mettre facilement leurs appareils aux normes CIS et NIST exigeantes. Grâce à l’approche automatisée d’Addigy, les équipes informatiques peuvent facilement répondre aux exigences réglementaires, réduire les charges administratives et limiter les risques de sécurité. Elle inclut également une intégration avec Microsoft Intune, assurant une gestion et une conformité transparentes pour les appareils macOS, les mettant sur un pied d’égalité avec d’autres appareils tels que Windows et Chromebooks.

