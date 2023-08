Port USB-C de l’iPhone 15 pourrait prendre en charge le Thunderbolt pour des vitesses de transfert de données plus rapides

Apple est supposé annoncer l’iPhone 15 le mois prochain. À ce stade, plusieurs sources s’accordent à dire que les nouveaux téléphones seront tous équipés d’un port USB-C au lieu du Lightning. Il n’est pas un secret que l’USB-C a plusieurs avantages par rapport au connecteur propriétaire d’Apple, mais en plus de cela, il semble que l’iPhone 15 aura également la prise en charge de Thunderbolt.

L’iPhone 15 aura la prise en charge de Thunderbolt

Plus tôt ce mois-ci, @lipilipsi a partagé des images présumées des connecteurs USB-C fabriqués pour les nouveaux modèles d’iPhone 15. Ce que nous ne savions pas, c’est que ces connecteurs fuités ont un secret. Selon ChargerLAB, qui a reçu des images exclusives des connecteurs USB-C fabriqués pour l’iPhone 15, les nouveaux téléphones prendront en charge la technologie Thunderbolt.

Pour ceux qui ne le savent pas, Thunderbolt est une interface matérielle développée par Intel en partenariat avec Apple pour transmettre des données à des vitesses rapides. La version actuelle de Thunderbolt fonctionne via le connecteur USB-C et est présente sur de nombreux appareils Apple, tels que les Macs et l’iPad Pro.

Et l’iPhone 15 pourrait être le prochain appareil à bénéficier de la prise en charge de Thunderbolt, du moins selon les découvertes de ChargerLAB. Le site a noté que les composants fuités de l’iPhone 15 comportent une puce mystérieuse appelée « Retimer ». Cette puce est couramment utilisée pour reconstruire des signaux et réduire les brouillages de signal dans les dispositifs Thunderbolt.

En d’autres termes, le connecteur USB-C de l’iPhone 15 sera capable de transférer des données à des vitesses beaucoup plus élevées que le connecteur Lightning ne le permet. Par exemple, le connecteur Lightning est basé sur l’USB 2.0, qui transmet jusqu’à 480 Mbps. Les connecteurs USB-C typiques transmettent entre 5 Gbps et 10 Gbps de données. En ce qui concerne Thunderbolt, les vitesses de transfert de données passent à 40 Gbps.

Cela apporte de nombreux avantages aux utilisateurs, en particulier aux professionnels qui ont besoin de transférer rapidement des vidéos ProRes vers un ordinateur (ce qui prend actuellement beaucoup de temps en raison du Lightning). La technologie peut également fournir plus de puissance, ce qui permet aux utilisateurs de recharger leur téléphone plus rapidement.

Gardez vos attentes

Il n’est pas clair à ce stade si chaque modèle d’iPhone 15 aura Thunderbolt ou seulement les modèles Pro. Pour la gamme iPad, Apple limite Thunderbolt à l’iPad Pro, tandis que l’iPad Air dispose d’un connecteur USB-C 3.1 et l’iPad 10 d’un connecteur USB-C 2.0 très lent.

Malgré les affirmations de ChargerLAB selon lesquelles le connecteur semble être le même pour tous les nouveaux modèles, il ne serait pas surprenant que Thunderbolt soit une fonctionnalité exclusive de l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

Alors que nous avons certainement beaucoup de questions sur l’iPhone 15, il ne faudra pas longtemps avant qu’Apple ne les réponde. La société est supposée organiser un événement spécial pour annoncer les nouveaux iPhones dans la troisième semaine de septembre. Cela indique que nous sommes à moins d’un mois de l’annonce officielle de la gamme iPhone 15.

Êtes-vous enthousiaste à l'idée d'avoir Thunderbolt sur un iPhone ?



