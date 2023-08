Samsung apporte One UI 5.1.1 et One UI Watch 5 aux anciens appareils Galaxy

Le mois dernier, Samsung a mis à jour sa gamme Galaxy avec de nouveaux téléphones pliables, la série Galaxy Watch 6 et la série Tab S9. Les deux Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 disposent du nouveau logiciel One UI 5.1.1 optimisé pour les appareils pliables et les écrans larges. Aujourd’hui, Samsung annonce officiellement que le nouveau logiciel arrivera également sur les téléphones pliables de génération précédente ainsi que sur les tablettes.

La série Galaxy Watch 6 introduit également l’interface utilisateur One UI Watch 5 basée sur WearOS 4. La société avait promis de le proposer aux séries Galaxy Watch 4 et 5, et elle tient maintenant cette promesse en déployant le nouveau logiciel sur les montres de génération précédente. Lisez la suite pour connaître tous les détails de la mise à jour One UI 5.1.1 et One UI Watch 5.

Samsung partage officiellement les détails de la nouvelle mise à jour sur son Newsroom américain. La société a confirmé que la mise à jour One UI 5.1.1 sera déployée sur les appareils Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 à partir de ce mois-ci. Les modèles plus anciens, dont le Z Fold 3, le Z Flip 3, le Z Fold 2 et le Z Flip, les rejoindront plus tard.

La mise à jour One UI 5.1.1 n’est pas limitée aux téléphones pliables ; plusieurs tablettes Galaxy sont également éligibles à la mise à niveau de ce nouveau logiciel. Les modèles éligibles comprennent Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active 3 et Tab Active 4 Pro.

Désormais, en ce qui concerne One UI Watch 5, les montres Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic, Watch 5 et Watch 5 Pro sont éligibles à la nouvelle mise à niveau.

En ce qui concerne les changements, un grand changement concerne le panneau flexible disponible sur la Flip, vous pouvez maintenant facilement afficher et masquer le panneau. Il flottera à l’écran, vous pourrez y accéder facilement et le personnaliser pour ajouter plus de raccourcis. Le bouton de lecture multimédia sur le nouveau panneau Flex Mode prend désormais en charge les options d’avance rapide et de retour rapide de 10 secondes. Avec le mode Flex amélioré, les utilisateurs peuvent également répondre rapidement à un message texte tout en regardant une vidéo.

L’expérience de multitâche sur le Galaxy Z Fold et les tablettes va également s’améliorer avec cette mise à jour. One UI 5.1.1 permet désormais aux utilisateurs de lancer le navigateur dans une fenêtre contextuelle tout en regardant du contenu sur les Galaxy Z Fold 4, Flip 4 et Tab S8. La fonctionnalité Multi Window s’améliore avec la nouvelle mise à niveau, permettant de passer facilement de la vue en fenêtre contextuelle à la vue en écran divisé. Les appareils à grand écran bénéficient également d’un outil de glisser-déposer à deux mains.

En ce qui concerne One UI Watch 5, il apporte une fonctionnalité de gestion du sommeil améliorée grâce à une interface utilisateur plus intuitive avec une analyse détaillée du score de sommeil, de la cohérence du sommeil et des symboles d’animaux de sommeil. La mise à jour est également livrée avec une fonctionnalité de zone de fréquence cardiaque personnalisée, un GPX plus amélioré pour Watch 5 Pro, un meilleur suivi de la santé avec la notification de rythme cardiaque irrégulier (IHRN), de nouvelles faces de montre, et plus encore.

Comme je l’ai dit précédemment, le nouveau logiciel sera disponible sur les anciens modèles à partir de ce mois-ci. Vous pouvez donc attendre quelques jours pour obtenir la nouvelle mise à niveau sur votre appareil Galaxy.

Nous partagerons les nouvelles de la nouvelle mise à jour dès qu’elle sera disponible pour l’un des modèles éligibles, alors restez connecté avec nous.

