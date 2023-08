Il n’y a pas grand-chose de nouveau dans iOS 17 bêta 6, mais il comporte deux changements importants.

Apple a publié la version bêta 6 d’iOS 17 pour les développeurs et les testeurs bêta publics le jeudi et, sans surprise, il n’y a pas grand chose de nouveau dans cette mise à jour. Étant donné que nous sommes à seulement un mois de la sortie officielle d’iOS 17, les ingénieurs d’Apple se concentrent probablement sur la correction des bugs majeurs avant la sortie officielle. Mais la version bêta d’aujourd’hui comporte deux changements importants pour de nombreux utilisateurs.

La saga du bouton Fin d’appel pourrait toucher à sa fin

Vous vous souvenez peut-être qu’à partir de la première version bêta d’iOS 17, Apple a apporté quelques modifications à l’application Téléphone. En plus de NameDrop et Contact Poster, l’interface affichée pendant un appel téléphonique a été légèrement repensée. Et ce changement d’interface a été assez controversé en raison d’un bouton.

Plus précisément, Apple a modifié l’emplacement du bouton « Fin d’appel », ce qui a trompé la mémoire musculaire de nombreuses personnes. Comme l’a signalé mon collègue Chance Miller, le bouton qui était auparavant centré au bas de l’écran a été déplacé dans le coin inférieur droit de l’interface.

Par conséquent, les personnes appuyaient accidentellement sur le bouton Clavier ou même FaceTime en essayant de mettre fin à un appel. Mais il semble qu’Apple ait entendu les critiques négatives concernant ce changement. Avec la bêta 6 d’iOS 17, le bouton Fin d’appel a été replacé au centre de l’écran. Heureusement, les personnes n’appuieront plus sur le mauvais bouton.

Envoi de photos dans iMessage

L’autre changement important concerne Messages. Avec iOS 17, l’application Messages bénéficie de plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que les stickers animés, la transcription des messages audio et le glissement pour répondre. Apple a également repensé la façon dont les utilisateurs interagissent avec les applications iMessage.

La liste des applications iMessage est maintenant masquée sous un bouton « + », qui s’ouvre lorsque vous appuyez dessus. Mais le problème est qu’Apple a également masqué le bouton Appareil photo et Photos dans ce menu, rendant plus difficile l’accès à ces fonctionnalités qui avaient auparavant leur propre raccourci dédié. Par conséquent, envoyer une photo à quelqu’un dans iMessage nécessite maintenant quelques tapes supplémentaires.

Alors que l’interface reste la même dans la version bêta d’aujourd’hui, Apple a ajouté un raccourci dédié mais pratique. Si vous appuyez et maintenez le bouton « + », iMessage affichera automatiquement le Sélecteur de photos. Ce n’est toujours pas aussi pratique qu’avant, mais c’est mieux que rien.

Selon Apple, tous les nouveaux logiciels seront publiés auprès du grand public cet automne. Des rumeurs suggèrent que l’événement d’Apple aura lieu la troisième semaine de septembre, c’est donc probablement à ce moment-là qu’Apple confirmera la disponibilité d’iOS 17 pour tout le monde. En attendant, suivez notre couverture pour rester à jour sur les dernières nouvelles.

