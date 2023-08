Le nouveau stylet Pro 2 de ZAGG affronte l’Apple Pencil avec recharge magnétique et cinq couleurs amusantes

ZAGG lance aujourd’hui une nouvelle version concurrente du stylet Apple Pencil avec son nouveau Pro Stylus 2. Cherchant à offrir de nombreuses fonctionnalités similaires à celles du modèle officiel, cet nouvel accessoire propose les caractéristiques essentielles que l’on peut attendre d’un stylet pour iPad, comme une recharge magnétique avec prise en charge Qi et la reconnaissance de l’inclinaison, ainsi que des ajouts amusants, tels que la disponibilité en cinq couleurs différentes.

ZAGG lance le nouveau Pro Stylus 2

Comme vous pouvez le deviner d’après le nom, le nouveau Pro Stylus 2 est la deuxième tentative de ZAGG de créer un accessoire iPad haut de gamme. De retour avec une deuxième génération, il y a de nombreuses améliorations qui en font une mise à niveau notable par rapport à son prédécesseur et une alternative convaincante même par rapport au stylet d’Apple lui-même.

De loin, le plus grand atout du ZAGG Pro Stylus 2 est le fait qu’il dispose réellement d’un support de charge magnétique pour l’iPad Pro. Tout comme un Apple Pencil officiel, vous pourrez simplement le fixer sur le côté de votre iPad haut de gamme pour recharger sa batterie interne et le ranger lorsqu’il n’est pas utilisé.

Pour accompagner la recharge magnétique sans fil, ZAGG va encore plus loin que ce qu’Apple est prêt à offrir. Le stylet prend également en charge la norme Qi beaucoup plus répandue, ce qui indique que vous pouvez déposer le Pro Stylus 2 sur n’importe quel tapis de chargement sans fil pour recharger sa batterie interne. Et en parlant de batterie, vous bénéficierez de six heures et demie d’utilisation avec une seule charge.

Cependant, il ne réagit pas aussi rapidement que l’Apple Pencil 2, car vous devrez l’allumer manuellement à chaque fois que vous souhaitez l’utiliser. Le ZAGG Pro Stylus 2 est programmé pour s’éteindre automatiquement après 15 minutes d’inutilisation, mais pour le réactiver, il vous suffit de cliquer sur un stylo à encre traditionnel. Appuyer sur la gomme ronde à l’arrière du stylet le rallume, ce qui correspond au moins à une application très appropriée du skeuomorphisme.

En ce qui concerne la compatibilité, ZAGG est assez large, ce qui est une bonne chose. La société note que vous pourrez utiliser le nouveau Pro Stylus 2 avec n’importe quel iPad sorti après 2018. Côté logiciel, le stylet bénéficie du même support d’application que les Apple Pencils officiels. Il offre également une compatibilité avec le rejet de la paume et la reconnaissance de l’inclinaison.

Et ce qui distingue vraiment le ZAGG Pro Stylus 2 des autres options sur le marché, c’est son design. Non seulement la forme en elle-même, mais aussi le fait que vous pouvez obtenir l’accessoire dans cinq couleurs différentes. En plus des designs plus classiques en blanc et noir, ZAGG propose des styles plus colorés avec du bleu, du rose et du jaune pour accompagner tous les différents modèles d’iPad d’Apple.

Maintenant disponible à l’achat directement chez ZAGG, le nouveau Pro Stylus 2 s’impose pleinement comme le tueur du stylet Apple avec un prix de 79,99 $.

