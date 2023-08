WhatsApp Web Beta introduit une fonctionnalité de verrouillage d’écran pour renforcer la confidentialité

WhatsApp est l’une des plates-formes de messagerie les plus populaires au monde, avec des millions d’utilisateurs qui s’y fient pour communiquer. L’année dernière, la fonctionnalité d’écran de verrouillage bêta a été lancée et à l’époque, elle était disponible pour quelques utilisateurs qui avaient rejoint le programme bêta. Cependant, après une longue période de test de cette fonctionnalité, WhatsApp la rend maintenant disponible à quelques utilisateurs qui utilisent la dernière version de l’application. Dans le but d’améliorer la confidentialité et la sécurité, WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité d’écran de verrouillage pour sa version bêta Web. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de définir un mot de passe pour accéder à WhatsApp Web. Elle garantit que leurs discussions restent à l’abri des regards indiscrets.

Qu’est-ce que WhatsApp Web ?

WhatsApp Web est une extension basée sur le Web de l’application de messagerie WhatsApp qui permet aux utilisateurs d’accéder à leur compte WhatsApp sur un ordinateur ou un ordinateur portable. Elle reflète également les conversations et les messages du téléphone mobile de l’utilisateur. De plus, elle offre un moyen pratique d’envoyer et de recevoir des messages sans avoir à changer d’appareil.

L’importance de la confidentialité dans les applications de messagerie

La confidentialité est un aspect crucial de toute application de messagerie, car les utilisateurs veulent s’assurer que leurs conversations et leurs informations personnelles sont sécurisées. Avec la dépendance croissante à la communication numérique, il est essentiel que les plates-formes de messagerie offrent des fonctionnalités de confidentialité solides pour protéger les données des utilisateurs.

Présentation de la fonctionnalité d’écran de verrouillage

La nouvelle fonctionnalité d’écran de verrouillage de WhatsApp Web bêta vise à améliorer la confidentialité en ajoutant une couche supplémentaire de sécurité. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent définir un mot de passe qui doit être saisi chaque fois qu’ils souhaitent accéder à leur compte WhatsApp sur le Web. Cela garantit que même si quelqu’un accède à l’ordinateur ou à l’ordinateur portable de l’utilisateur, il ne pourra pas consulter ses conversations WhatsApp sans le mot de passe.

Comment activer la fonctionnalité d’écran de verrouillage

Pour activer la fonctionnalité d’écran de verrouillage sur WhatsApp Web bêta, les utilisateurs doivent suivre quelques étapes simples :

1. Mettez à jour WhatsApp : Assurez-vous d’avoir la dernière version de WhatsApp installée sur votre téléphone mobile.

2. Ouvrez WhatsApp Web : Ouvrez l’application WhatsApp sur votre téléphone mobile et accédez au menu « Paramètres ». Appuyez sur « WhatsApp Web/Bureau » et scannez le code QR affiché sur la page WhatsApp Web à l’aide de l’appareil photo de votre téléphone.

3. Accédez aux paramètres de confidentialité : Une fois connecté à WhatsApp Web, cliquez sur l’icône du menu à trois points en haut à droite et sélectionnez « Paramètres ». Ensuite, cliquez sur « Confidentialité ».

4. Activez l’écran de verrouillage : Dans les paramètres de confidentialité, vous trouverez l’option permettant d’activer la fonctionnalité d’écran de verrouillage. Basculez l’interrupteur pour l’activer.

5. Définissez un mot de passe : Après avoir activé la fonctionnalité d’écran de verrouillage, il vous sera demandé de définir un mot de passe. Entrez un mot de passe fort et sécurisé que vous pouvez vous rappeler.

6. Confirmez le mot de passe : Retapez le mot de passe pour le confirmer.

7. Écran de verrouillage activé : Une fois que vous avez défini le mot de passe, la fonctionnalité d’écran de verrouillage sera activée. Désormais, chaque fois que vous souhaitez accéder à WhatsApp Web, vous devrez saisir le mot de passe[2][6].

Qui peut utiliser la fonctionnalité d’écran de verrouillage ?

Actuellement, la fonctionnalité d’écran de verrouillage n’est disponible que pour les testeurs bêta qui se sont inscrits au programme bêta de WhatsApp Web. Les testeurs bêta ont un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et mises à jour, ce qui leur permet de fournir des commentaires et d’aider à améliorer la fonctionnalité de l’application avant sa sortie au grand public. Cela indique que les utilisateurs doivent rejoindre le programme bêta pour obtenir cette fonctionnalité pour le moment.

Comment rejoindre le programme de test bêta de WhatsApp

Le programme bêta de WhatsApp est un programme de test qui permet aux utilisateurs de tester de nouvelles fonctionnalités avant leur sortie au grand public. Devenir testeur bêta pour WhatsApp est facile et peut être fait en quelques étapes simples. Voici un guide étape par étape sur la façon de rejoindre le programme bêta de WhatsApp :

1. Ouvrez votre navigateur et allez sur le lien suivant : https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp. Ce lien vous amènera à la page de test bêta de WhatsApp sur le Google Play Store.

2. Assurez-vous d’être connecté avec la même adresse e-mail que vous utilisez pour le Google Play Store.

3. Faites défiler la page jusqu’à ce que vous voyiez un bouton indiquant « Devenir testeur ». Cliquez sur ce bouton pour rejoindre le programme bêta.

4. Votre demande peut prendre un certain temps pour être acceptée, donc soyez patient. Vous recevrez une notification une fois que vous aurez été inscrit dans le programme de test bêta.

5. Pour confirmer que vous avez été accepté dans le programme, revenez sur le lien de l’étape 1. Si vous voyez un message disant « Bienvenue dans le programme de test », cela indique que vous avez été inscrit avec succès.

6. Une fois que vous avez été accepté dans le programme bêta, vous pouvez télécharger la version bêta de WhatsApp depuis le Google Play Store. Recherchez simplement « WhatsApp beta » dans la barre de recherche et téléchargez l’application.

7. Vous pouvez maintenant utiliser la version bêta de WhatsApp et tester de nouvelles fonctionnalités avant leur sortie au grand public.

Il est important de noter que les versions bêta des applications peuvent contenir des bugs et d’autres problèmes que l’application n’a pas encore entièrement résolus. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la version bêta de WhatsApp sur un appareil ou un compte secondaire pour éviter tout problème potentiel avec votre compte principal.

Conclusion

Le lancement de la fonctionnalité d’écran de verrouillage sur WhatsApp Web bêta représente une avancée majeure en matière de protection de la vie privée et de la sécurité. En définissant un mot de passe pour accéder à WhatsApp Web, les utilisateurs peuvent garantir la confidentialité de leurs conversations et de leurs messages. Même si quelqu’un parvient à accéder physiquement à leur ordinateur ou à leur ordinateur portable, leurs données restent sécurisées. Cependant, il est important de garder à l’esprit l’importance de la confidentialité dans les applications de messagerie. Les utilisateurs doivent également profiter des fonctionnalités de sécurité disponibles pour protéger leurs informations personnelles.

