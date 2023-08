Le Samsung Galaxy S23 reçoit le premier correctif One UI 6 Beta en Corée.

La semaine dernière, Samsung a sorti la version bêta One UI 6 basée sur Android 14 pour sa série phare Galaxy S23. Pour le moment, la bêta est limitée à certaines régions, à savoir la Corée, l’Allemagne et les États-Unis. Une nouvelle bêta incrémentielle One UI 6 est disponible, mais elle est uniquement en Corée.

Il s’agit d’une mise à jour de correctif, et le fait qu’elle soit disponible seulement quelques jours après la sortie de la bêta indique qu’elle contient une correction critique.

La nouvelle bêta pour le Galaxy S23 a été annoncée sur le forum officiel Samsung Korea. Il s’agit d’une mise à jour OTA qui est déployée auprès des utilisateurs qui ont déjà installé la bêta One UI 6. La première bêta incrémentielle porte la version de build ZWH8. On peut s’attendre à ce qu’elle soit de taille plus réduite.

Il s’agit d’une bêta de correctif, et elle corrige :

Amélioration du problème de réception du réseau KT dans certains environnements

Étant donné que la première bêta incrémentielle ne corrige que le problème de réseau KT, et sachant que l’opérateur KT n’est disponible qu’en Corée et non aux États-Unis et en Allemagne, la mise à jour pourrait rester limitée à la Corée. Oui, il y aura plus de mises à jour dans toutes les régions, mais pas celle-ci.

En ce qui concerne la bêta One UI 6 basée sur Android 14 pour les autres régions, elle sera disponible prochainement, mais il n’y a pas de date officielle pour sa disponibilité. Les prochaines régions où la bêta sera disponible incluent l’Inde, la Chine, le Royaume-Unis et la Pologne.

Si vous êtes utilisateur d’un Galaxy S23 en Corée, en Allemagne ou aux États-Unis et que vous souhaitez essayer la bêta One UI 6 basée sur Android 14, vous pouvez facilement rejoindre le programme bêta. Consultez ce guide. Cela fonctionnera également pour les utilisateurs des autres régions lorsque One UI 6 sera étendu aux autres régions mentionnées.

