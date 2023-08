Redmi Pad SE lançée sur le marché mondial!

Le géant de la technologie Xiaomi a dévoilé le dernier modèle de tablette spécialement conçu pour les jeunes professionnels et les étudiants, Redmi Pad SE. Cette nouvelle tablette fait sensation avec ses fonctionnalités innovantes, son design esthétique et ses performances élevées, alliant parfaitement les besoins professionnels et de divertissement.

En tant que dernière addition à la famille Redmi Pad de Xiaomi, le Redmi Pad SE est là pour impressionner. S’adressant aux personnes souhaitant rationaliser leurs tâches quotidiennes et améliorer leurs expériences de divertissement, le Redmi Pad SE offre une solution idéale. Avec son équilibre harmonieux entre fonctionnalité et esthétique, le design attrayant de la tablette ajoute encore à son attrait.

Un grand écran de haute résolution

Le Redmi Pad SE dispose d’un impressionnant écran FHD+ de 11 pouces qui offre une expérience visuelle de haute qualité. Avec son écran spacieux, cette tablette permet aux utilisateurs de se plonger dans leur contenu de manière plus grande et plus vibrante, améliorant ainsi leur expérience de visionnage et d’utilisation.

Avec un rapport d’aspect de 16:10, l’écran de la tablette non seulement offre un plaisir immersif dans différents formats de contenu, mais il dispose également d’un remarquable taux de contraste de 1500:1. Cette fonctionnalité assure des détails exceptionnels même dans les parties les plus sombres et les plus lumineuses de l’écran, enrichissant ainsi chaque action à l’écran.

Avec une luminosité de 400 nits, le Redmi Pad SE offre une expérience d’écran confortablement visible même en plein soleil. Cela garantit aux utilisateurs de profiter d’une expérience d’écran claire et vive dans toutes les conditions.

De plus, le Redmi Pad SE peut reproduire une large gamme de couleurs de 16,7 millions de couleurs, couvrant un large éventail de couleurs vibrantes dans le spectre visible de l’œil humain. Cette capacité améliore le réalisme et la vivacité du contenu affiché, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle impressionnante.

Le taux de rafraîchissement de la tablette pouvant atteindre 90 Hz offre une expérience visuelle particulièrement fluide, notamment lors de la lecture de jeux exigeants ou de contenu dynamique. De plus, les utilisateurs ont la liberté de passer manuellement entre 60 Hz et 90 Hz, offrant une efficacité énergétique optimale et la possibilité de s’ajuster selon les préférences personnelles.

Des performances puissantes pour les jeunes professionnels et les étudiants

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Redmi Pad SE est son processeur robuste, le Qualcomm Snapdragon 680. Conçu avec une technologie de fabrication 6 nm, ce processeur est équipé de cœurs orientés vers les performances. Quatre cœurs Kryo 265 Gold (Cortex-A73) de 2,4 GHz offrent des performances élevées pour les tâches exigeantes, tandis que quatre cœurs Kryo 265 Silver (Cortex-A53) de 1,9 GHz offrent une efficacité énergétique pour les tâches quotidiennes. Cela crée une expérience équilibrée en termes de performances et d’autonomie de la batterie.

Le GPU Adreno 610 du Redmi Pad SE élève les performances graphiques à un niveau supérieur avec une fréquence de 950 MHz. Cela garantit des expériences de jeu fluides pour les utilisateurs et un traitement sans faille du contenu haute résolution. Il répond à la fois aux amateurs de jeux et aux créateurs de contenu créatifs grâce à ses performances graphiques impressionnantes.

Une mémoire et un espace de stockage suffisants sont essentiels pour les appareils modernes. Le Redmi Pad SE offre différentes options pour répondre aux différents besoins : 4 Go, 6 Go et 8 Go de RAM. De plus, la capacité de stockage de 128 Go offre une quantité généreuse d’espace pour que les utilisateurs puissent stocker leurs photos, vidéos, applications et autres données.

Tournant sous le système d’exploitation Android 13, le Redmi Pad SE offre aux utilisateurs les dernières fonctionnalités. De plus, l’interface MIUI 14 personnalisée contribue à une expérience conviviale. Cela permet aux utilisateurs de gérer efficacement leurs appareils tout en profitant des avantages des performances élevées fournies par le processeur.

Un design fiable et léger

Le Redmi Pad SE se distingue comme une tablette réputée pour sa fiabilité et ses performances solides. Avec son élégant design en alliage d’aluminium monocoque, il offre à la fois durabilité et portabilité, satisfaisant les utilisateurs avec sa performance solide. Pesant seulement 478 grammes, cette tablette légère est conçue pour offrir une expérience utilisateur confortable tout au long de la journée.

Le design en aluminium sans couture du Redmi Pad SE améliore non seulement sa durabilité, mais présente également une apparence esthétique. Ce design garantit la longévité de la tablette, permettant aux utilisateurs de mener leurs tâches quotidiennes et leurs besoins de divertissement en toute confiance.

De plus, il y a une ressemblance entre le design du Redmi Pad SE et la série populaire Redmi Note 12. Cette similitude élève le langage de conception de Xiaomi et offre aux utilisateurs une esthétique familière. La tablette est disponible en trois couleurs différentes : Lavender Purple, Graphite Gray et Mint Green. Ces choix de couleurs permettent aux utilisateurs de refléter leur style personnel et de personnaliser l’appareil selon leurs préférences.

Prix

Le Redmi Pad SE est proposé avec différentes options de prix adaptées aux budgets et aux besoins des utilisateurs. Cette approche stratégique vise à répondre à un large éventail d’utilisateurs. La variante de base du Redmi Pad SE commence à un prix de 199 €. Cette variante offre 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. La variante offrant 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est proposée au prix de 229 €. L’option haut de gamme, offrant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, est fixée à 249 €.

Ces différentes variantes offrent une flexibilité en fonction des budgets et des besoins d’utilisation des utilisateurs. Chaque option propose des performances solides et des fonctionnalités d’expérience utilisateur, permettant ainsi aux utilisateurs de choisir la solution la plus adaptée à leurs besoins.

Le Redmi Pad SE, avec son assortiment de variantes, vise à répondre aux besoins quotidiens de travail et de divertissement des jeunes professionnels et des étudiants. Grâce à ces trois options distinctes, il offre une expérience de tablette de haute qualité qui répond aux attentes des utilisateurs.

