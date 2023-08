L’iPhone 15 Pro ne disposera pas de ces fonctionnalités présumées

Apple annoncera l’iPhone 15 Pro dans moins d’un mois, mais le nouveau modèle phare n’aura pas ces fonctionnalités présumées. Nous ne voulons choquer personne, mais nous pensons que l’iPhone 16 Pro sera meilleur que l’iPhone 15 Pro. S’il vous plaît, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour digérer cette information. Nous sommes là pour vous.

Dans une nouvelle note d’investissement cette semaine consultée par Netcost-security.fr, l’analyste Jeff Pu détaille ce qui est prévu pour l’iPhone 16 Pro.

La note d’investissement de Pu corrobore beaucoup de ce que nous savions déjà sur les fonctionnalités de l’iPhone 15 Pro, y compris la conception en titane, le nouvel objectif périscope pour le Pro Max, et un port USB-C pour la charge. De manière intéressante, le rapport affirme que l’iPhone 15 Pro disposera de 8 Go de RAM, contredisant une rumeur précédente selon laquelle la puce A17 Bionic serait associée à 6 Go de RAM.

Pour l’iPhone 16 Pro prévu l’année prochaine, voici ce que Pu dit que nous pouvons attendre.

Un nouvel appareil photo ultra grand-angle de 48 MP, contre l’actuel appareil photo ultra grand-angle de 12 MP

Prise en charge du Wi-Fi 7

Puces Bluetooth et Ultra Wideband améliorées

Pu note que les modifications des capacités Bluetooth et Ultra Wideband ne sont pas encore finalisées et pourraient être modifiées. Pour l’instant, cependant, ces changements sont prévus par Apple pour l’année prochaine. Pu indique également que l’iPhone 16 Pro utilisera une nouvelle puce A18 Bionic, tandis que l’iPhone 16 standard recevra la puce A17 Bionic.

L’appareil photo ultra grand-angle amélioré pour l’iPhone 16 Pro indiquerait que l’option de l’appareil photo 0.5x correspondrait à celle de l’appareil photo principal en termes de résolution. L’iPhone 14 Pro a introduit un nouvel appareil photo principal de 48 MP, avec Apple combinant chaque quatre pixels en un seul pixel quadruple. iOS propose également l’option de prendre des photos en ProRAW avec une résolution de 48 MP.

Le Wi-Fi 7 en particulier pourrait marquer une grande mise à jour pour les utilisateurs de l’iPhone 16 Pro. Le Wi-Fi 7 offre des débits de données maximaux de plus de 40 Gbit/s, ce qui le rend jusqu’à quatre fois plus rapide que le Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E, et près de six fois plus rapide que le Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 7 est également conçu pour gérer de manière plus efficace un grand nombre d’appareils connectés simultanément tout en réduisant considérablement la latence.

À l’heure actuelle, l’iPhone 14 prend en charge le Wi-Fi, tandis que la gamme d’iPhone 15 devrait passer au Wi-Fi 6E. Actuellement, le MacBook Pro, le Mac mini, le Mac Studio, le Mac Pro et les derniers modèles d’iPad Pro sont les seuls appareils Apple compatibles avec le Wi-Fi 6E.

Même si la gamme d’iPhone 16 de l’année prochaine prend en charge le Wi-Fi 7, il faudra beaucoup de temps avant que la plupart des utilisateurs puissent bénéficier de ce changement. Les utilisateurs devront mettre à niveau tout leur système de routeur Wi-Fi pour en prendre en charge le Wi-Fi 7, ce qui sera un processus coûteux, surtout au début.

En savoir plus sur l’iPhone 16 Pro

Il est également prévu que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max disposent de plus grands écrans que jamais, portant les tailles à environ 6,4 pouces et 6,9 pouces respectivement. Ming-Chi Actu a également suggéré que l’iPhone 16 Pro ajoute un objectif périscope, à l’instar de l’iPhone 15 Pro Max.

Il a également été dit que l’iPhone 16 Pro pourrait inclure Face ID sous l’écran, ce qui permettrait à Apple de réduire la taille de l’îlot dynamique.

