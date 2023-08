Le brevet Face ID pour MacBook approuvé, mais ne retenez pas votre souffle

Apple a reçu un second brevet pour une façon de mettre en œuvre le Face ID des MacBook, mais nous conseillons toujours de ne pas s’attendre à ce que cela se produise de sitôt.

Cela s’explique à la fois par les déclarations passées de la société sur cette idée et par un défi technique spécifique lié à sa mise en œuvre dans les MacBook…

Patently Apple a repéré un brevet initial pour cela il y a plus de six ans, avant même que le Face ID ne soit intégré à l’iPhone, et a aujourd’hui trouvé un second brevet. Bien sûr, il est rédigé dans le langage habituel des brevets à peine compréhensible.

Cette demande concerne un ordinateur portable. L’ordinateur portable comprend une partie de base couplée pivotant à une partie de couvercle. L’ordinateur portable comprend un ensemble écran supporté par la partie de couvercle, où l’ensemble écran comprend un couvercle transmettant la lumière, une couche d’affichage recouverte par le couvercle transmettant la lumière, une pile d’affichage électriquement couplée à la couche d’affichage et recouverte par celle-ci, et un module de reconnaissance de motifs de lumière adjacent à la pile d’affichage et recouvert par la couche d’affichage. Le module de reconnaissance de motifs de lumière comprend (i) un projecteur de motifs de lumière qui projette un motif de lumière directement à travers la couche d’affichage […] Les modes de réalisation décrits concernent de manière générale un module d’authentification biométrique permettant d’authentifier un utilisateur d’un dispositif informatique portable. Plus particulièrement, les modes de réalisation décrits concernent un module de reconnaissance de motifs de lumière capable d’émettre un motif de lumière prédéterminé sur l’utilisateur, puis de détecter un motif de lumière réfléchi par l’utilisateur pour l’authentifier.

Autrement dit, un module Face ID dans l’encoche d’un MacBook.

Cette fonctionnalité a été une demande courante des propriétaires de MacBook, beaucoup étant surpris et déçus qu’Apple ne l’ait pas introduite lors de la création de modèles avec une encoche.

Apple a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de l’ajouter

En 2021, lorsque Joanna Stern du WSJ a demandé à Apple pourquoi le Face ID n’était pas inclus dans les versions MacBook Pro M1 Pro et Pro Max, la société a déclaré que le Touch ID était une meilleure solution.

Et le Face ID ? Quand je fixe l’énorme encoche de l’ordinateur portable, je me demande pourquoi je ne peux pas déverrouiller la machine avec mon visage. M. Boger a déclaré que le Touch ID était plus pratique sur un ordinateur portable, car vos mains sont déjà sur le clavier.

C’est probablement une réponse quelque peu malhonnête, car la vraie raison est probablement technique.

Un défi technique a été résolu

Un problème technique lors de la mise en œuvre du Face ID sur Mac est qu’il n’y a pas nécessairement un signal clair pour le déclencher. Pour un iPhone, c’est facile, car il peut détecter lorsque vous prenez votre téléphone et activer le Face ID.

Certes, si votre MacBook a un écran fermé et que vous l’ouvrez, cette partie est bonne. Mais de nombreuses personnes laissent leur MacBook ouvert sur le bureau, le mettant soit manuellement en veille, soit le laissant passer automatiquement en veille. Dans ce cas, comment le Mac saurait-il quand vous revenez vous asseoir devant lui ? Et si vous devez appuyer sur une touche pour le réveiller, pourquoi ne pas simplement utiliser le Touch ID ?

Apple a résolu ce problème dans un brevet précédent en ajoutant « la recherche de visages » à la fonction Power Nap, où un Mac en veille peut exécuter certaines activités en arrière-plan sans consommer beaucoup d’énergie.

Le Mac peut rester en mode veille tout en effectuant la tâche facile – simplement déterminer si un visage est visible – puis passer en mode à plus haute puissance pour exécuter la partie de reconnaissance faciale avant de réveiller complètement la machine.

Mais il y a un problème plus fondamental

Cependant, il y a un problème plus fondamental : la profondeur de la technologie Face ID. Le couvercle d’un MacBook est très fin, et il n’y a pas du tout assez de profondeur pour y intégrer cette technologie.

Oui, Windows Hello y parvient, mais nous avons déjà expliqué pourquoi ce n’est pas la même chose.

Cela fonctionne sur certains couvercles d’ordinateurs portables Windows. Mais si vous regardez la plupart des ordinateurs portables qui le proposent, ce sont soit des appareils assez épais, soit, très souvent, des appareils convertibles où l’écran est en réalité une tablette, avec la profondeur que cela implique. Mais Windows Hello est de toute façon une forme moins sophistiquée d’identification faciale, qui est plus facile à tromper avec des photos et des masques. Il est extrêmement improbable qu’Apple soit disposée à échanger son système Face ID hautement sécurisé contre une version moins sécurisée.

Je suis sûr qu’Apple y arrivera finalement, mais probablement pas de sitôt.

Photo: Rahul Chakraborty/Unsplash

