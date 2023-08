Voici comment fonctionne le processus de reprise d’Apple en coulisses

Si vous avez déjà procédé à un échange Apple Trade In d’un ancien appareil lorsque vous en achetez un nouveau, vous vous êtes peut-être brièvement demandé ce qu’il advient de ce dernier après votre départ du store.

Nous avons déjà examiné l’expérience post-échange auprès d’un grand opérateur américain, et un nouveau rapport nous offre un aperçu similaire des coulisses de ce qui se passe avec les appareils échangés directement chez Apple…

Apple propose un programme d’échange depuis de nombreuses années, mais elle lui a donné davantage de visibilité au printemps dernier en lançant un nouveau site web dédié à l’Apple Trade In.

Échangez. Améliorez. Économisez. C’est gagnant-gagnant-gagnant.

Avec Apple Trade In, vous pouvez obtenir une excellente valeur pour votre appareil actuel et l’utiliser pour en acheter un nouveau. Et vous pouvez le faire en ligne ou dans un Apple Store.