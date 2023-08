Oppo Watch 4 Pro s’apprête à être lancée ce mois-ci aux côtés du Find N3

Oppo se prépare à dévoiler un nouvel ajout à sa gamme de montres intelligentes – la Watch 4 Pro. Selon des informations divulguées par Digital Chat Station sur Weibo, Oppo s’apprête à introduire cette nouvelle montre sur le marché. La Watch 4 Pro présente une conception innovante à double plateforme qui comprend un performant Snapdragon W5 pour des tâches telles que la gestion des appels et une puce BES2700 économe en énergie.

La prochaine Watch 4 Pro d’Oppo : Design amélioré et puissance à double plateforme

Cette montre intelligente apporte des améliorations notables par rapport à son prédécesseur. La capacité de la batterie a été légèrement augmentée, offrant aux utilisateurs encore plus de puissance pour traverser leur journée. De plus, le design général de la montre a été amélioré, promettant une esthétique et une expérience utilisateur améliorées.

L’événement de lancement très attendu est prévu pour plus tard ce mois-ci. Lors de cet événement, Oppo prévoit non seulement de dévoiler la Watch 4 Pro, mais aussi de présenter le début des appareils pliables Find N3 et/ou Find N3 Flip.

Un changement significatif dans la construction de la Watch 4 Pro est la décision d’opter pour un cadre en acier inoxydable 316 au lieu de l’alliage d’aluminium précédemment utilisé. Le matériau de base de l’appareil sera désormais en céramique, un changement qui améliore à la fois sa texture et sa durabilité.

Une caractéristique clé de la Watch 4 Pro est sa batterie, qui a une capacité de 570 mAh. Cela marque une augmentation de 3% par rapport à son prédécesseur, promettant des temps d’utilisation prolongés. Notamment, la puce BES2700 présente dans cette montre intelligente est connue pour sa performance en matière de durée de vie de la batterie. Elle est largement utilisée par Huawei dans ses dispositifs portables. Auparavant, Oppo utilisait un SoC Apollo 4 Plus pour le mode basse consommation.

Alors que la Oppo Watch 3 Pro était proposée à un prix de CNY1,899 ($280/€275) au moment de son lancement, elle est restée limitée au marché chinois. Des attentes similaires entourent la Watch 4 Pro, ce qui pourrait indiquer sa disponibilité sur le marché. Pour plus de détails, y compris la date de lancement confirmée, les enthousiastes et les passionnés de technologie attendent avec impatience l’événement à venir d’Oppo.

