Ne manquez pas ces promotions sur des nombreux objets tech pour la Rentrée Scolaire !

La rentrée scolaire est à nos portes et, avec elle, vient le moment de se procurer les nouvelles technologies qui vous aideront à réussir votre année. Chez GeekMaxi, nous avons préparé une série d’offres spéciales pour vous aider à obtenir le meilleur à des prix incroyables. Du 14 août au 2 septembre, profitez de l’événement de promotion Back To School et découvrez une sélection de produits de utiles et intéressants à des prix réduits.

Pour vous aider à économiser encore plus, la site offre une réduction de 5 € pour les commandes de plus de 50 € avec le code CLDWN829. De plus, si votre commande comprend au moins deux articles, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 8 % avec le code rApXXhGW.

Découvrez la page de l’évènement Back To School et laissez-vous tenter par notre sélection de cinq produits phares de la rentrée 2023.

Tablette FOSSiBOT DT1

La tablette FOSSiBOT DT1 est conçue pour résister à tous les défis de la vie quotidienne. Avec un corps robuste et étanche, elle peut fonctionner sans problème dans des environnements à températures élevées et basses.

Son écran 2K de 10,4 pouces offre une expérience visuelle exceptionnelle, et son appareil photo arrière de 48 MP et frontal de 16 MP permettent de capturer des images de haute qualité. Avec 8 Go de RAM, 256 Go de ROM et une batterie intégrée de 11 000 mAh, la FOSSiBOT DT1 est prête à vous accompagner dans toutes vos aventures. Profitez de l’offre spéciale et obtenez-la pour seulement 174,00 € avec le code CLDWN829.

➡️ Voir l’offre sur la tablette FOSSiBOT DT1X

Écran PC Gaming KTC H27T22

Améliorez votre expérience de jeu avec l’écran PC Gaming KTC H27T22.

Cet écran de 27 pouces offre une résolution WQHD, un taux de rafraîchissement de 165Hz et une réponse en 1ms, offrant une performance de jeu ultime. Il est compatible avec FreeSync Premium & G-Sync, et dispose de HDMI2.0(144Hz), DP1.2(165Hz), USB 2.0(upgrade), vous offrant une multitude de possibilités de connexion. Obtenez-le maintenant pour seulement 219,99 € avec le code 3tQBRhQJ.

➡️ Voir l’offre sur l’écran PC Gaming KTC H27T22

Clavier Mécanique 3inuS

Le clavier mécanique 5-en-1 de 3inuS est un outil indispensable pour augmenter votre productivité.

Il intègre un hub USB à 5 ports, vous permettant de recharger vos appareils tout en travaillant. Avec des switches bleus offrant un son clicky satisfaisant et une compatibilité Mac & Win, ce clavier est un excellent ajout à votre espace de travail. Profitez de l’offre spéciale et obtenez-le pour seulement 76,99 € avec le code CLDWN829.

➡️ Voir l’offre clavier Mécanique 3inuS

Ordinateur Portable DERE T30 PRO

L’ordinateur portable 2-en-1 DERE T30 PRO est un outil puissant pour tous vos besoins informatiques.

Équipé du 11e processeur Celeron N5095 d’Intel, d’un écran tactile IPS Full HD de 13 pouces, de 16 Go de RAM et d’un disque dur de 1 To, cet ordinateur portable est prêt à répondre à tous vos besoins. Profitez de l’offre spéciale et obtenez-le pour seulement 368,00 € avec le code TPHDKFRI.

➡️ Voir l’offre l’ordinateur Portable DERE T30 PRO

Cadre de Bureau Debout ACGAM ET225E

Le cadre de bureau debout ACGAM ET225E est un ajout essentiel à tout espace de travail moderne.

Avec des moteurs doubles pour un réglage précis de la hauteur, une installation facile en 10 minutes, et une structure robuste en acier, ce cadre de bureau est conçu pour durer. Il est également doté d’un système de protection de sécurité pour éviter tout accident. Profitez de l’offre spéciale et obtenez-le pour seulement 199,99 € avec le code 2HL7EVuT.

➡️ Voir l’offre sur le cadre de bureau debout ACGAM ET225E

Ne manquez pas cette occasion de vous équiper des meilleurs appareils technologiques pour la rentrée scolaire. Visitez la page d’offres et découvrez tous les produits en réduction chez GeekMaxi. Le processus de commande est simple et l’expédition est rapide, grâce à des entrepôts situés dans l’UE, ce qui garantit une livraison rapide et fiable du à votre porte, dans un délai raisonnable.