Quelle est la taille d’Overwatch 2 sur PC et autres consoles

Overwatch 2 est sorti depuis un certain temps, sa sortie officielle remonte à 2022. Le jeu était disponible sur PC via le lanceur Blizzard. Cependant, si vous êtes quelqu’un qui ne jure que par l’achat de jeux sur le Steam Store, alors il y a une bonne nouvelle. Overwatch 2 est enfin disponible sur Steam et vous pouvez l’installer dès maintenant.

En regardant le succès rencontré par le jeu original Overwatch, il reste maintenant à voir si Overwatch 2 sera aussi bon. Jusqu’à présent, il semble être plutôt bon compte tenu de l’audience importante que les streams d’Overwatch 2 parviennent à rassembler. Désormais qu’Overwatch 2 est disponible sur Steam, il est logique de jeter un coup d’œil aux exigences du système, ainsi qu’à l’espace que le jeu prendra une fois entièrement installé.

Avant de parler de l’espace de stockage dont vous auriez besoin pour télécharger Overwatch 2 sur PC via le client Steam, examinons d’abord de près les exigences du système dont vous auriez besoin pour jouer au jeu sur votre PC.

Configuration minimale requise pour Overwatch 2

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

CPU : Intel Core i3 ou AMD Radeon X3 8650

RAM : 8 Go

GPU : Nvidia GeForce série GTX 600 ou AMD Radeon HD 7000

DirectX : Version 11

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

CPU : Intel Core i7 ou AMD Ryzen 5

RAM : 8 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 1050 ou AMD R9 380

DirectX : Version 11

Quelle est la taille d’Overwatch 2 sur PC ?

Overwatch 2, lorsqu’il est téléchargé depuis Steam, occupera environ 50Go d’espace de stockage interne. Cette taille peut augmenter au fur et à mesure des mises à jour du jeu et/ou du contenu DLC que vous installez lorsque vous l’achetez. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours libérer un peu plus d’espace sur votre disque de stockage lorsque vous achetez les contenus suivants pour le jeu.

Overwatch 2: Invasion Bundle

Overwatch 2: Invasion Ultimate Bundle

Hero Collection

Complete Hero Collection

Overwatch 2 est disponible en free-to-play sur Steamavec un contenu supplémentaire achetable. Le jeu prend en charge le PVP en ligne, la coopération en ligne et prend également en charge les manettes.

Quelle est la taille d’Overwatch 2 sur PlayStation ?

Overwatch 2 est également jouable sur les consoles Playstation 4 et Playstation 5 de Sony. Le jeu est gratuit sur les consoles Playstation et occupera environ 30 à 35Go de stockage. Cet espace de stockage peut augmenter au fur et à mesure des nouvelles mises à jour ou DLCs du jeu, pourvu que vous disposiez d’une bonne connexion internet fiable.

Quelle est la taille d’Overwatch 2 sur Xbox ?

Que vous soyez sur la Xbox Series X|S ou même la Xbox One, vous pourrez profiter d’Overwatch 2. La taille du téléchargement d’Overwatch 2 sur la gamme de consoles Xbox est d’environ 30Go. Cette taille peut augmenter en fonction des mises à jour et des contenus supplémentaires disponibles proposés par les développeurs.

Quelle est la taille d’Overwatch 2 sur Nintendo Switch ?

Même la console de jeux portable très pratique, la Nintendo Switch, dispose d’une version d’Overwatch 2. Bien que ce soit une petite console, la taille du téléchargement est assez importante. Vous aurez besoin d’environ 28Go d’espace de stockage sur votre Nintendo Switch si vous souhaitez installer et profiter du jeu. Vous voudrez peut-être libérer de l’espace sur votre Switch avant de télécharger Overwatch 2.

