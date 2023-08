Un bug Instagram provoque un zoom exagéré lors de l’enregistrement des stories : voici une solution de contournement

Instagram permet aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos directement depuis l’application pour plus de commodité. Cependant, cette fonctionnalité est actuellement défectueuse pour certains utilisateurs. Selon plusieurs rapports (et confirmé par Netcost-security.fr), un bug d’Instagram provoque un zoom exagéré lorsque les utilisateurs enregistrent des stories. Mais heureusement, il y a une solution de contournement pour cela.

Bug de zoom exagéré affectant les stories Instagram

Comme l’ont signalé plusieurs utilisateurs sur Reddit et les lecteurs de Netcost-security.fr, la dernière version de l’application Instagram sur iPhone a cassé la fonction zoom lors de l’enregistrement de stories. Normalement, les utilisateurs peuvent faire glisser vers le haut tout en maintenant le bouton d’enregistrement pour zoomer et faire glisser vers le bas pour dézoomer. Cependant, le bug provoque un léger glissement vers le haut pour zoomer au niveau maximum.

Évidemment, cela a agacé les utilisateurs qui essaient d’enregistrer des stories en utilisant l’application Instagram.

Il n’est pas encore clair si le bug affecte tous les utilisateurs d’iOS, mais Netcost-security.fr a pu le reproduire sur plusieurs modèles d’iPhone fonctionnant sous iOS 16 et iOS 17 bêta. Nous n’avons pas pu reproduire le bug sur les téléphones Android, ce qui suggère que le problème est lié à l’application iOS.

Malheureusement, Meta n’a pas encore pris en compte ce bug. Mais il y a une solution de contournement pour gérer ce problème en attendant qu’il soit officiellement résolu.

Solution de contournement

Les utilisateurs peuvent effectuer un zoom manuel en utilisant le geste de pincement au lieu de glisser vers le haut et vers le bas. Lorsque vous utilisez le geste de pincement, le zoom fonctionne comme prévu. Pour faciliter les choses, vous pouvez activer le mode « Mains libres » sur l’appareil photo d’Instagram afin de ne pas avoir à maintenir le bouton d’enregistrement tout en gérant le zoom.

Comme Apple ne permet pas aux utilisateurs de rétrograder une application installée via l’App Store, les utilisateurs devront attendre que Meta publie une nouvelle version de l’application Instagram sur l’App Store.

Dites-nous sur nos réseaux sociaux si vous avez été affecté par ce bug Instagram.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :