Les AirTags cachés viennent au secours d’une femme aux Pays-Bas après que le voleur ait volé son vélo

Les AirTags d’Apple sont devenus un accessoire indispensable pour de nombreuses personnes car ils permettent de suivre à peu près n’importe quel objet que vous souhaitez. Et nous avons entendu de nombreuses histoires de personnes retrouvant leurs objets perdus grâce à cet accessoire. Maintenant, une femme aux Pays-Bas a pu retrouver son vélo volé grâce à un AirTag caché.

Le vélo est retrouvé grâce à un AirTag caché

Beatriz Spaltemberg et son époux, William Lacerda, vivent à Utrecht, une ville aux Pays-Bas. Et selon Lacerda, les vols de vélos sont de plus en plus courants là-bas, c’est pourquoi il a décidé de mettre un AirTag sur chacun de leurs vélos.

Bien sûr, malgré les précautions prises, ils n’ont jamais imaginé qu’ils se retrouveraient dans une telle situation – jusqu’à ce que cela arrive. Spaltemberg est allée à la salle de sport, comme d’habitude, et a laissé son vélo à l’extérieur. Malheureusement, malgré l’avoir verrouillé, elle a oublié la clé sur place, ce qui a été suffisant pour que quelqu’un en profite et vole le vélo.

« Quand elle est sortie de la salle [de sport], une heure plus tard environ, le vélo avait disparu », a déclaré Lacerda à Netcost-security.fr. Immédiatement, Spaltemberg a ouvert l’application Localiser mon iPhone et a pu voir l’emplacement du vélo presque en temps réel. Après cela, le couple a appelé la police pour signaler la situation. Lacerda a déclaré qu’ils savaient où se trouvait le vélo et que deux agents les ont accompagnés à cet endroit.

Lorsqu’ils sont arrivés là-bas, le vélo volé était exactement où l’application Localiser mon iPhone l’indiquait. Le couple a utilisé la fonction de localisation précise pour prouver aux policiers qu’il s’agissait bien du vélo de Spaltemberg, car le voleur l’avait attaché à un lampadaire. Bien que le voleur ne soit pas là, la police est en train de collecter des images des caméras de rue pour retrouver le voleur.

« Tout s’est passé en environ une heure et demie. L’agent de police m’a dit que nous avions beaucoup de chance d’avoir un AirTag [sur le vélo] car les vols de vélos sont courants ici et généralement, on ne fait qu’un rapport de police pour de telles situations », a déclaré Lacerda. Il nous a également dit que l’AirTag était « très bien caché » et que c’était probablement la raison pour laquelle le voleur n’a rien suspecté.

Plus d’informations sur les AirTags

Plus tôt cette année, un AirTag a permis aux enquêteurs de retrouver plus d’un million de dollars en espèces volés d’un camion blindé. Le traqueur d’objets d’Apple est également souvent mentionné comme responsable d’avoir aidé des voyageurs à retrouver leurs bagages perdus. Dans une situation plus drôle, un AirTag a même aidé un propriétaire de restaurant à retrouver son énorme taureau mascotte volé.

Les AirTags utilisent le réseau Localiser mon iPhone, qui repose sur les appareils Apple connectés du monde entier, pour envoyer leur position actuelle au propriétaire. Aux États-Unis, chaque AirTag coûte 29 dollars.

