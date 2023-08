Certains flagships de 2024 pourraient ne pas présenter le Snapdragon 8 Gen 3

Pour ceux qui ne le savent pas, Qualcomm est prêt à dévoiler le Snapdragon 8 Gen 3 lors du sommet Snapdragon de cette année. L’événement se déroulera le 24 octobre à Hawaï. Une fois que Qualcomm aura officiellement annoncé la puce, nous devrions commencer à voir des flagships avec la puce arriver en force début 2024.

Mais le problème, c’est que tous les flagships de 2024 ne seront peut-être pas équipés du 8 Gen 3. Comme je l’ai déjà rapporté, le SoC phare de la génération précédente de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, est plus cher que la concurrence. Pour être exact, le 8 Gen 2 coûte plus cher que l’Apple A16 Bionic, qui est bien meilleur que l’offre de Qualcomm.

Le coût élevé du Snapdragon 8 Gen 2 rendait difficile pour les fabricants de fixer un prix bas pour leurs téléphones phares. Et il semble que nous verrons la même tendance pour le Snapdragon 8 Gen 3.

Certains fabricants sauteront le Snapdragon 8 Gen 3 pour leurs modèles phares

Selon le comuniqué de Digital Chat Station, Qualcomm a fixé le prix du Snapdragon 8 Gen 3 plus haut que prévu. Pour vous donner une idée, le Snapdragon 8 Gen 2 coûte 160 dollars par unité. Et un prix plus élevé que le 8 Gen 2 indique que la nouvelle puce est probablement proche de la barre des 200 dollars, voire plus.

Cette augmentation de prix ferait naturellement que certains fabricants se basent sur le chipset de génération précédente pour certains de leurs appareils de 2024. D’après ce que je spécule, les versions Ultra/Pro/Plus des appareils seront équipées du 8 Gen 3. En revanche, les versions régulières seront équipées du SoC 8 Gen 2.

Les fabricants pourraient également choisir le Dimensity 9300, un chipset phare à venir de MediaTek. Bien qu’il n’y ait pas d’informations de prix disponibles pour ce SoC, il ne sera certainement pas aussi élevé que le Snapdragon 8 Gen 3. Et nous avons déjà vu des fabricants le faire auparavant. Par exemple, de nombreuses versions standard des appareils phares de Vivo et Oppo sont équipées du chipset phare Dimensity au lieu du Snapdragon.

