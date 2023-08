Xiaomi Mix Fold 3 aura une édition spéciale « Dragon Scale Fiber »

Aujourd’hui plus tard, le Xiaomi Mix Fold 3 sera officiellement révélé au monde. Mais avant l’annonce officielle, une affiche intéressante a fait surface. Elle présente une version spéciale du téléphone qui utilise un matériau arrière de qualité. Xiaomi l’appelle « Dragon Scale Fiber ».

Ce nouveau matériau du Xiaomi Mix Fold 3 est un mélange de fibre céramique et de fibre aramide. Xiaomi a soumis la combinaison à un processus de moulage composite haute température et haute pression. Le résultat est un matériau plus durable et résistant que le verre.

Ce que indique le Dragon Scale Fiber pour Xiaomi Mix Fold 3

Étant donné la résistance du matériau, l’édition spéciale du Xiaomi Mix Fold 3 présentera certains avantages clés. Par exemple, il offrira une plus grande résistance aux chocs, aux impacts et aux perforations. Un fait intéressant ici est que la fibre céramique est plus fine qu’un brin de cheveu.

Mais même avec cette finesse, le matériau peut supporter une force d’étirement de 1,15 kg. Cela équivaut à 36 fois plus résistant aux chocs par rapport aux verres classiques. Maintenant, comme le matériau est de qualité, la version spéciale du Mix Fold 3 sera plus chère que la version régulière.

Il n’y a pas encore d’informations officielles sur les prix. Mais l’édition Dragon Scale Fiber du Xiaomi Mix Fold 3 pourrait coûter entre 200 et 500 yuans de plus que la version régulière. Cela équivaut à une augmentation de 28 $ à 83 $. Mais la bonne nouvelle est que Xiaomi équipe généralement les appareils en édition spéciale avec des caractéristiques maximales.

Cela indique que l’édition Mix Fold 3 Dragon Scale Fiber aura définitivement un prix qui en vaut la peine. Et comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, l’édition spéciale a l’air plus cool que la version régulière. Donc, si vous voulez vous démarquer avec votre téléphone pliable, l’édition Dragon Scale Fiber est celle à choisir.

