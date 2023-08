Les paiements commenceront bientôt dans le cadre d’une action en justice de 500 millions de dollars pour le scandale des batteries de l’iPhone

Le procès de longue date d’Apple, d’une valeur de 500 millions de dollars, concernant la controverse de « Batterygate » de l’iPhone, pourrait enfin toucher à sa fin. Vendredi, un juge a donné son feu vert définitif pour permettre le paiement aux utilisateurs d’iPhone affectés de commencer. Grâce à ce procès, chaque utilisateur d’iPhone affecté qui a présenté une demande recevra environ 65 dollars.

Comme l’a rapporté The Mercury News, le juge a rejeté un dernier appel qui a permis au règlement de finalement progresser. L’appel provenait de deux propriétaires d’iPhone qui contestaient les termes de l’accord et cherchaient un paiement plus important.

Cette semaine, deux propriétaires d’iPhone qui s’opposaient au règlement ont perdu leur appel devant la 9ème Cour d’appel américaine du circuit concernant ses termes, éliminant ainsi le dernier obstacle à l’accord. Conformément à l’accord, Apple devait fournir à l’administrateur des réclamations les noms et coordonnées de tous les propriétaires ou locataires d’un iPhone éligible. La date limite des réclamations était fixée au 6 octobre 2020. Environ 3 millions de réclamations ont été reçues, et la dernière estimation indique une compensation d’environ 65 dollars par réclamation, a déclaré Tyson Redenbarger, un avocat qui représentait les clients d’iPhone dans l’affaire.

Malheureusement, il est bien trop tard pour déposer une réclamation dans le cadre du procès. La date limite pour le faire était le 6 octobre 2020. Oui, il a fallu tout ce temps pour que l’affaire se termine enfin et que les paiements commencent. Toute personne possédant un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ou iPhone SE était éligible pour présenter une réclamation.

Le procès accusait Apple de « l’une des plus grandes fraudes à la consommation de l’histoire » en ralentissant les performances de l’iPhone à mesure que les batteries lithium-ion vieillissaient. À l’époque, Apple avait été contrainte de présenter des excuses publiques, d’offrir des remplacements de batterie à prix réduit et de laisser aux utilisateurs le choix d’activer ou non cette fonctionnalité. Depuis lors, la société a également introduit de nouvelles fonctionnalités dans iOS visant à atténuer la dégradation à long terme de la santé de la batterie.

Apple a d’abord accepté ce règlement de 500 millions de dollars en mars 2020. La société, bien sûr, a nié toute faute. Le montant total minimum versé aux consommateurs s’élève à 310 millions de dollars, soit environ 65 dollars par acheteur d’iPhone ayant présenté une réclamation.

Mais alors que cette affaire aux États-Unis touche enfin à sa fin, Apple continue de faire face aux retombées dans le monde entier. En mai, Apple a été confrontée à une poursuite de 2 milliards de dollars aux États-Unis concernant la controverse de « Batterygate ». Apple a affirmé que la poursuite était « sans fondement », mais il n’y a eu aucun développement supplémentaire depuis lors.

