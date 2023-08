Xiaomi MIX FOLD 3 présenté : Redéfinir l’innovation avec des fonctionnalités matérielles exceptionnelles

Xiaomi a dévoilé le MIX FOLD 3, le dernier ajout à sa gamme de téléphones pliables, visant à révolutionner l’expérience utilisateur grâce à des avancées de pointe. Doté d’un écran externe compact de 6,56 pouces et d’un écran principal pliable de 8,03 pouces, le MIX FOLD 3 offre des fonctionnalités matérielles inégalées qui redéfiniront le paysage des smartphones. Un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz améliore l’expérience avec ses panneaux OLED haute résolution.

Expérience d’écran immersive

Le voyage commence avec l’écran externe de 6,56 pouces, qui non seulement offre une interface compacte, mais sert également de passerelle aux capacités du téléphone. Cependant, la véritable merveille se trouve dans l’écran principal pliable de 8,03 pouces. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des panneaux OLED, les visuels sont fluides et vibrants, tandis que la haute résolution fait ressortir la brillance des couleurs et les détails complexes.

Système de caméra professionnel

Dans le domaine de la photographie, le MIX FOLD 3 dispose d’un système de caméra quadruple. La caméra principale de 50 MP capture les détails complexes dans les gros plans, assurant une clarté étonnante. L’objectif téléphoto périscopique de 120 mm, équipé d’un zoom optique 5x, permet de capturer des objets éloignés de près sans sacrifier la qualité. De plus, un deuxième objectif téléphoto avec un zoom optique 3,2x et un objectif ultra grand-angle de 12 mm pour des prises de vue expansives améliorent considérablement les capacités photographiques. Les objectifs Leica et un capteur de profondeur 3D TOF enrichissent davantage le potentiel photographique. De plus, les options d’enregistrement vidéo incluent [email protected], 4K à 24/30/60 ips, et la polyvalence de l’enregistrement Dolby Vision HDR 10 bits, ce qui en réalité une puissance pour capturer des moments en mouvement.

Matériel puissant et design élégant

Sous le capot, le MIX FOLD 3 est alimenté par le chipset Snapdragon 8+ Gen 2, représentant l’apogée de la puissance de traitement. Avec une fréquence d’horloge maximale de 3,36 GHz et un GPU Adreno 740 fonctionnant à 719 MHz, il offre des performances exceptionnelles dans différentes tâches, du jeu intensif à la multitâche fluide. La conception pliable n’est pas seulement une question d’innovation ; elle ne mesure que 5,26 mm d’épaisseur lorsqu’elle est ouverte et 10,96 mm lorsqu’elle est fermée, alliant harmonieusement élégance et fonctionnalité.

Technologie de charge avancée et rapide

Remarquable pour ses capacités de charge rapide pratiques, le MIX FOLD 3 prend en charge une batterie de 4800 mAh, une charge filaire de 67 W et une charge sans fil de 50 W, garantissant que votre appareil est toujours prêt à affronter la journée à venir.

Prix

Dernier entrant de Xiaomi dans l’arène des téléphones pliables, le MIX FOLD 3 associe un design innovant, des fonctionnalités matérielles haut de gamme et un système de caméra de qualité professionnelle. Avec ses écrans de couverture et pliables expansifs, il captive les utilisateurs, leur offrant une expérience smartphone sans précédent. Le leadership de Xiaomi dans la technologie pliable est confirmé par le succès du MIX FOLD 3, renforçant ainsi sa position de pionnier du secteur. En ce qui concerne les prix, ils sont indiqués ci-dessous, avec les options de stockage et de couleur :

12 Go de RAM + 256 Go de stockage 8999 ¥

16 Go de RAM + 512 Go de stockage 9999 ¥

16 Go de RAM + 1 To de stockage 10999¥

Alors, que pensez-vous du MIX FOLD 3 ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :