Ford nomme Peter Stern, ancien adjoint d’Eddy Cue chez Apple, pour diriger les services après son départ

Avant de quitter Apple en janvier, Peter Stern était largement considéré comme le successeur éventuel du responsable des services Apple, Eddy Cue. En avançant jusqu’à aujourd’hui, Stern a réapparu en tant que nouveau responsable de l’intégration des logiciels et des services chez Ford.

Le constructeur automobile a annoncé l’embauche dans un communiqué de presse aujourd’hui :

Stern, qui commence aujourd’hui chez Ford et rend compte au président et PDG Jim Farley, constitura une équipe de haut niveau pour:

Ford a nommé aujourd’hui un ancien d’Apple, Peter Stern, pour diriger le service Ford Integrated Services, qui créera et commercialisera des expériences client logicielles précieuses sur Ford Blue, Model e et Ford Pro. […]

Chez Ford, Stern dirigera la nouvelle division Integrated Services de l’entreprise. Le départ de Stern d’Apple a été considéré comme une surprise en janvier compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise.

La décision de Stern de quitter Apple pour Ford fait écho au passage de l’ancien responsable d’iCloud, Mike Abbot, chez GM plus tôt cette année. Ford est également l’endroit où Doug Field, ex-patron d’Apple/Tesla/Apple, a atterri, selon les dernières informations.

Cependant, contrairement à GM, Ford a promis de continuer à travailler en partenariat avec Apple pour offrir à ses clients la meilleure expérience CarPlay possible dans ses voitures.

Depuis aussi longtemps que tout le monde puisse se souvenir, Apple investit des dollars dans la recherche et le développement d’une voiture électrique autonome. Le projet Titan s’est avéré être un échec pour retenir les meilleurs talents.

Ford, comme certains le savent peut-être, vend des voitures. Cela semble intéresser Stern :

« J’adore créer de nouvelles entreprises de services et c’est l’occasion idéale de le faire », a déclaré Stern. « L’industrie automobile est en pleine transformation sans précédent, passant des moteurs à essence aux véhicules électriques et de la conduite humaine à la conduite autonome.

« En même temps, le fondement de la différenciation passe du véhicule lui-même à l’intégration du matériel, des logiciels et des services. Je me retrouverai au cœur d’un événement véritablement historique et j’ai la chance particulière de le faire chez Ford, qui démocratise la technologie automobile depuis plus de 120 ans.

« Si l’on ajoute à cela l’implication de la famille Ford dans l’entreprise et son engagement à faire ce qui est juste à long terme, c’est vraiment là que je veux être. »