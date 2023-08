Apple aide le programme Made in India à atteindre 2 milliards de téléphones, 98 % d’unités produites localement

Un nouveau rapport met en évidence le succès de l’initiative Made in India, avec un impressionnant total de 2 milliards de téléphones mobiles fabriqués dans le pays depuis le lancement du programme.

Apple a été un contributeur majeur à cette statistique, passant de la fabrication uniquement de l’iPhone SE dans le pays à la fabrication des derniers modèles phares aujourd’hui – et à d’autres à venir…

Made in India : Carotte et bâton

Le gouvernement indien a souhaité encourager les marques de smartphones à établir une fabrication locale dans le pays et a créé l’initiative Made in India dans ce but.

Le programme était un mélange de carotte et de bâton. Du côté des incitations, les entreprises ont bénéficié de généreuses réductions d’impôts pour l’assemblage local. Du côté des menaces, des entreprises comme Apple étaient menacées de taxes à l’importation sur les produits vendus en Inde.

De plus, une loi principalement destinée à Apple signifiait que l’entreprise était invitée à atteindre un objectif de 30% de production de produits vendus localement avant de pouvoir ouvrir des Apple Stores dans le pays. De nombreuses tractations ont eu lieu en coulisses à ce sujet, un compromis ayant été trouvé pour permettre l’ouverture des premiers stores de détail plus tôt cette année.

Un accord gagnant-gagnant pour l’Inde et Apple

Apple cherchait depuis longtemps à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine en tant que plaque tournante de la fabrication, les réductions d’impôts offertes par le programme Made in India ont donc contribué à accélérer ces plans.

Apple a initialement limité l’assemblage des iPhone en Inde à l’iPhone SE en 2017, mais a ensuite augmenté la production pour toute la gamme – y compris l’iPhone 14 l’année dernière. Cette année, l’assemblage de l’iPhone 15 devrait commencer simultanément en Chine et en Inde.

On s’attend à ce que l’assemblage des iPad et des Mac suive. Le gouvernement indien a annoncé pour la première fois des incitations fiscales pour l’assemblage local de tablettes et d’ordinateurs en 2021. Apple a négocié avec succès un accord plus généreux en échange de la mise en place de lignes de production d’iPad dans le pays – bien que l’Inde conserve sa politique de carotte et de bâton, avec une menace implicite pour accélérer les choses.

Réalisations Made in India

Selon Counterpoint Research, la production cumulative de smartphones dans le cadre du programme a désormais dépassé les 2 milliards d’unités, ce qui fait de l’Inde le deuxième pays fabricant de téléphones après la Chine.

De plus, plus de 98% des expéditions de smartphones en Inde sont désormais fabriquées à l’intérieur du pays.

Nous avons vu la fabrication locale augmenter au fil des ans pour répondre à la demande intérieure. En 2022, plus de 98% des expéditions sur l’ensemble du marché indien étaient « Made in India », contre seulement 19% lorsque le gouvernement actuel est entré en fonction en 2014. Nous avons également constaté une augmentation de la valeur ajoutée locale et du développement de la chaîne d’approvisionnement dans le pays. La valeur ajoutée locale en Inde représente actuellement en moyenne plus de 15%, contre quelques chiffres à un seul chiffre il y a huit ans. De nombreuses entreprises installent des unités dans le pays pour la fabrication de téléphones portables ainsi que de composants, ce qui entraîne des investissements croissants, une augmentation des emplois et un développement global de l’écosystème.

Établir une chaîne d’approvisionnement pour les composants fabriqués localement sera une étape cruciale dans le plan d’Apple visant à réduire les risques croissants liés à la fabrication chinoise.

