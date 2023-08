HONOR Magic V2 : Assemblage du téléphone pliable le plus fin au monde

Dans une récente vidéo YouTube, le smartphone pliable le plus fin du monde, le HONOR Magic V2, prend la vedette alors qu’il est expertement assemblé. Cela se déroule sur la célèbre chaîne JerryRigEverything, connue pour ses tests de durabilité et ses démontages de smartphones instructifs.

En collaboration avec l’hôte de la chaîne Zack, HONOR offre un aperçu exclusif de la mécanique complexe de son appareil pliable de pointe. Le HONOR Magic V2, précédemment dévoilé en Chine, est prévu pour un lancement mondial le 1er septembre lors de l’IFA 2023. La vidéo captivante, intégrée ci-dessous, présente non seulement le fonctionnement interne du HONOR Magic V2, mais inclut également une comparaison captivante avec le Galaxy Z Fold 5.

À la base du profil remarquablement fin du HONOR Magic V2 se trouve une charnière en titane innovante que HONOR a ingénieusement conçue. Cette conception innovante utilise un alliage de titane pour accomplir l’exploit de la finesse. Afin d’accentuer davantage sa forme élancée, l’appareil utilise deux batteries en carbone de silicium étonnamment minces mais très efficaces.

Expreview de l’intérieur : Assemblage du smartphone pliable HONOR Magic V2

L’engagement de HONOR envers la durabilité est évident dans sa revendication selon laquelle le Magic V2 a subi des tests pour un étonnant 400 000 cycles de pliage. Cette évaluation rigoureuse se traduit par un scénario d’utilisation où l’appareil pourrait être plié 100 fois par jour pendant une période impressionnante de 10 ans. Bien que cette longévité puisse dépasser les modèles d’utilisation typiques, elle souligne l’endurance de l’appareil.

La présentation de 8 minutes offre un parcours captivant à travers le processus d’assemblage du téléphone. Elle commence par une dissection minutieuse de l’appareil, révélant ses composants internes dans les moindres détails. Le processus de remontage, magistralement exécuté par Zack, offre une perspective unique sur la chorégraphie complexe nécessaire pour construire l’appareil.

L’élégance du design du HONOR Magic V2 devient palpable une fois qu’il est entièrement assemblé. Il devient un prodige de l’ingénierie, nettement plus fin et perceptiblement plus léger que son homologue, le Galaxy Z Fold 5. Les dimensions sont radicalement contrastées ; les mesures de Zack situent le Galaxy Z Fold 5 à 14,91 mm, tandis que le HONOR Magic V2 affiche un profil ultra-mince de 9,94 mm (hors excroissances de caméra).

De manière intrigante, les mesures officielles de Samsung indiquent que l’épaisseur du Galaxy Z Fold 5 lorsqu’il est plié est de 13,4 mm, légèrement inférieure à l’estimation de Zack. Même avec cette mesure ajustée, le HONOR Magic V2 reste considérablement plus mince, une réalisation remarquable compte tenu de sa capacité de repli à plat.

Le facteur de poids entre également en jeu dans la comparaison, le Galaxy Z Fold 5 pesant 253 grammes. En revanche, le HONOR Magic V2 enregistre un poids plus léger, variant entre 231 et 237 grammes, selon le modèle spécifique.

En conclusion, la vidéo d’assemblage du HONOR Magic V2 offre une exploration captivante du smartphone pliable le plus fin. En mettant l’accent à la fois sur l’innovation et la durabilité, l’incorporation par HONOR d’une charnière en titane novatrice et de batteries exceptionnellement fines contribue à la remarquable minceur de l’appareil. Les tests rigoureux de résistance à la flexion et le processus d’assemblage captivant présentés dans la vidéo illustrent l’engagement de HONOR à livrer un appareil de pointe et durable. Alors que l’appareil se prépare à son lancement mondial, il promet de façonner le paysage des smartphones pliables.

Voici un rappel des caractéristiques du smartphone HONOR Magic V2.

Caractéristiques du HONOR Magic V2

Design : Charnière en titane super légère

Écran (intérieur) : Écran pliable LTPO OLED 120 Hz de 7,92″, 2344 × 2156 pixels. Ratio écran/appareil de 90,4 %, jusqu’à 1600 nits, 402 PPI et prise en charge du stylet

Écran (extérieur) : Écran LTPO de 6,43″ et 120 Hz, 2376 × 1060 pixels, ratio écran/appareil de 91,2 %. Jusqu’à 2500 nits, 402 PPI, prise en charge du stylet et verre nanocristal 2.0

Couleurs : 1,07 milliard de couleurs, gamme de couleurs étendue DCI-P3 à 100 %, HDR10+

Diminution PWM de 3840 Hz avec certification TÜV Rheinland Flicker Free

Jusqu’à 3,36 GHz Octa Core Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobile Platform dernière version avec GPU Adreno 740

Appareil photo 50 MP, ouverture f/1.9, flash LED, appareil photo ultra grand angle 50 MP avec ouverture f/2.0 avec OIS, option macro. Appareil photo téléobjectif 20 MP avec ouverture f/2.4 avec OIS, HONOR AI Motion Sensing Capture

Appareil photo avant 16 MP avec ouverture f/2.2

Mémoire : 16 Go de RAM + 256 Go/512 Go pour le Magic V2 et 16 Go/1 To pour l’édition ultime du Magic V2

Batterie : Batterie en silicium-carbone de 5000 mAh ; SuperCharge HONOR filaire 66 W

Connectivité : Double SIM, 5G SA/NSA, double 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz et 5 GHz). Bluetooth 5.3 LE, GPS (bande double L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1), DP1.2

Audio : Haut-parleurs stéréo symétriques, certifiés IMAX Enhanced, réception vocale stéréo 3-MIC 24 bits HDR et algorithme DTS X Ultra

Sécurité : Système de sécurité double HTEE + QTEE, chipset de sécurité dédiée

Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, capteur infrarouge

MagicOS 7.2 basé sur Android 13

Dimensions (H x L x P) : 156,7 mm x 145,4 mm (74,1 mm une fois plié) x 4,7 mm (9,9 mm une fois plié) ; Poids : 231 g (cuir) / 237 g (verre)

Couleurs : Noir, Noir Soie, Violet Soie et Or

