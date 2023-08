Le PDG de Xiaomi révèle le Mix Fold 3 dans une vidéo avant l’événement de présentation.

Xiaomi s’apprête à dévoiler son dernier smartphone pliable, le Mix Fold 3, lors d’une présentation officielle lundi. L’événement, qui se déroule en Chine, fait sensation car l’appareil a déjà bénéficié d’une importante publicité avant son lancement.

Dévoilement du Xiaomi Mix Fold 3 : Un aperçu du smartphone pliable

Dans une récente tentative de susciter l’enthousiasme, Xiaomi a partagé une vidéo pratique du Mix Fold 3. Présentant le PDG Lei Jun en train de flatter le smartphone avant ses débuts officiels. La vidéo visait à mettre en avant la conception fine et légère de l’appareil. Mettant l’accent sur la finition en cuir à l’arrière et les appareils photo stylés. Cependant, l’accent principal était mis sur la mise en valeur des capacités de vidéo accélérée du smartphone.

Le Mix Fold 3 a montré sa capacité à capturer des vidéos accélérées facilement. Même partiellement plié, l’appareil peut être placé sur une surface et servir d’outil d’enregistrement stable sans nécessiter de trépied. Bien que la vidéo mette spécifiquement en évidence les fonctionnalités de vidéo accélérée, il est important de souligner que la polyvalence de l’appareil s’étend également à d’autres formats d’enregistrement.

Les fonctionnalités de l’appareil photo attendues incluent un capteur principal de 50 MP, une lentille périscopique avec un zoom 5X et une lentille pour les portraits offrant un zoom 3,2X. Le smartphone disposera d’une batterie de 4800 mAh avec une prise en charge de la charge rapide 67 W. Sous le capot, il sera alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 2. L’appareil disposera d’un écran intérieur de 8,02 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Dans quelques heures seulement, tous les détails entourant ce smartphone très attendu seront officiels. L’événement de lancement en Chine permettra non seulement de présenter le Mix Fold 3, mais également de présenter d’autres produits excitants, dont le Redmi K60 Ultra, le Xiaomi Pad 6 Max et le Xiaomi Band 8 Pro. Restez à l’écoute pour les dernières mises à jour sur ces dispositifs de pointe. De plus, restez à l’écoute pour un premier aperçu de ces nouveaux dispositifs révolutionnaires de Xiaomi.

Actualité mobile et vidéo du moment