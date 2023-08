Modèles iPhone 15 Pro : Vont-ils conserver 6 Go de RAM ?

Le mois prochain, la très attendue série iPhone 15 fera ses débuts, probablement le 12 ou le 13 septembre. Toutefois, les modèles Pro, à savoir l’iPhone 15 Pro et le Pro Max, devraient être propulsés par la nouvelle puce Apple A17 Bionic, attirent tous les regards. En revanche, les modèles non-Pro pourraient conserver la puce A16.

Lancement imminent de la série iPhone 15 : Variation possible de la RAM dans les modèles Pro

Les informations fournies précédemment laissaient entendre que l’iPhone 15 Pro et le Pro Max conserveraient 6 Go de RAM. Bien que la possibilité d’utiliser le type LPDDR5 plus rapide de Micron ou Samsung reste ouverte, la capacité de la RAM restera inchangée à 6 Go.

Historiquement, l’iPhone maintient 6 Go de RAM depuis l’iPhone 12 Pro. Ce qui, étonnamment, s’est révélé suffisant grâce à une optimisation minutieuse verticale et horizontale, garantissant une performance efficace. Cependant, un récent indice de @URedditor a semé le doute. Il y a des rumeurs sur une possible inclusion de 8 Go de RAM dans la gamme d’iPhone de cette année, potentiellement alimentée par l’A17 Bionic. Des tests auraient été réalisés avec des déclinaisons de 6 Go et de 8 Go, bien que l’option choisie reste inconnue. La spéculation suggère que les modèles Pro de plus grande capacité de stockage pourraient bénéficier de 8 Go de RAM, ce qui pourrait améliorer les performances.

Il est important de noter que cette spéculation est purement spéculative et non basée sur des informations officielles. Jusqu’à présent, Apple a toujours maintenu des capacités de RAM uniformes, en particulier dans la gamme Pro. Cependant, le domaine Android adopte depuis un certain temps la stratégie de lier la mémoire et les capacités de stockage. Cela amène à se demander si Apple pourrait adopter une stratégie similaire.

Face à cette incertitude, la question se pose : l’iPhone 15 Pro et le Pro Max pourraient-ils proposer différentes options de RAM ? Ces options pourraient-elles être disponibles uniquement pour les modèles de stockage supérieurs ? Pourraient-elles contribuer à une expérience iOS plus rapide et à une prise en charge prolongée des mises à jour iOS ? Ces questions suscitent des discussions intéressantes alors que les amateurs attendent avec impatience le lancement imminent de l’iPhone.

