Pourquoi mon Firestick est-il si lent ? Comment le réparer

Le Firestick d’Amazon est considéré comme l’un des plus grands appareils de streaming étant donné qu’il est rapide et transforme les télévisions non intelligentes en télévisions intelligentes. La lenteur de votre Firestick interfère-t-elle avec votre expérience de streaming ? Ne vous inquiétez pas ; vous n’êtes pas seul. De nombreux utilisateurs se demandent souvent : « Pourquoi mon Firestick est-il si lent ? »

La bonne nouvelle est qu’il existe des solutions efficaces à ce problème qui ramèneront votre appareil de streaming à une fonctionnalité optimale. Dans cet article, nous examinerons les causes d’un Firestick lent et proposerons différentes solutions pour résoudre le problème du Firestick si lent et améliorer sa vitesse et son efficacité.

Raisons possibles des performances lentes du Firestick

Avant de nous pencher sur les solutions, il est important de savoir pourquoi votre Firestick se déplace à un rythme si lent ou pourquoi votre Firestick est si lent. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à sa lenteur, notamment :

Espace de stockage limité : L’une des causes les plus courantes d’un problème de Firestick si lent est un manque d’espace de stockage. Au fur et à mesure que vous téléchargez des applications, des jeux et d’autres contenus, l’espace de stockage de votre appareil peut rapidement se remplir, entraînant une diminution des performances.

Connexion Internet lente : Une connexion Internet lente est l’une des causes les plus courantes d’un fonctionnement lent du Firestick car si votre connexion Internet est lente, il faudra plus de temps au Firestick pour diffuser du contenu et ouvrir des applications. Pour résoudre ce problème, envisagez d’augmenter la vitesse de votre Internet ou de configurer votre réseau pour le streaming.

Applications en arrière-plan : Les applications en arrière-plan qui fonctionnent même lorsque vous ne les utilisez pas consomment des ressources système. Cela peut entraîner une mauvaise efficacité globale et une navigation plus lente.

Accumulation de cache : Les données en cache de plusieurs programmes peuvent s’accumuler avec le temps, remplissant la mémoire de votre Firestick. En conséquence, les temps de chargement peuvent être plus lents et l’appareil peut être plus lent à répondre.

Applications obsolètes : Les logiciels et appareils obsolètes peuvent causer des problèmes de compatibilité et des restrictions de performance. Garder le logiciel de votre Firestick à jour est essentiel pour une expérience fluide.

VPN : L’utilisation d’une connexion VPN (Virtual Private Network) peut parfois entraîner de mauvaises performances, et de nombreux utilisateurs ont rencontré ce problème et ont signalé le problème. Par conséquent, déconnectez-vous du VPN pour vérifier si vos performances augmentent.

Surchauffe : Malheureusement, les Fire TV sticks d’Amazon surchauffent fréquemment, et c’est un problème établi dont beaucoup de personnes se plaignent. Cependant, le problème est devenu moins courant depuis la sortie du modèle 4K, mais il n’a pas complètement disparu, et cela pourrait être la raison du problème.

Alimentation : Si votre Firestick manque de puissance, il fonctionnera lentement. Connectez votre Firestick à une source d’alimentation en utilisant l’adaptateur et le câble fournis ou d’origine pour résoudre des problèmes comme le Firestick si lent.

Comment résoudre le problème de lenteur du Firestick

Maintenant que nous avons identifié les raisons possibles pour lesquelles vous rencontrez le problème du Firestick si lent, examinons quelques moyens efficaces de résoudre le problème et d’augmenter sa vitesse :

1. Utilisez l’adaptateur d’alimentation et le câble d’origine

Avant de passer à la véritable solution, la première chose à faire pour augmenter la vitesse de votre FireTV est d’utiliser l’adaptateur d’alimentation d’origine et le câble USB fournis avec la boîte. C’est parce qu’ils sont tous deux optimisés pour fournir une puissance ou une énergie suffisante pour permettre au Firestick de fonctionner en douceur.

Donc, si vous utilisez un câble USB différent de l’original, assurez-vous de le remplacer. Assurez-vous toujours d’utiliser l’adaptateur d’alimentation Amazon d’origine car il lui permet de recevoir une alimentation adéquate pour faire fonctionner l’appareil en douceur.

2. Redémarrez l’appareil

La plupart des gens laissent leurs Fire TV Sticks branchés et en fonctionnement même lorsqu’ils ne les utilisent pas. Un redémarrage, comme pour un ordinateur ou un téléphone, peut aider à dégager un Fire TV Stick encombré et à lui donner une nouvelle vie, et le redémarrage du Firestick résout souvent les problèmes et augmente sa vitesse. Vous pouvez soit débrancher l’appareil et le reconnecter, soit le redémarrer à partir de Fire OS. Pour ce dernier, suivez ces étapes :

Étape 1 : Naviguez jusqu’à l’icône Paramètres, puis choisissez Mon Fire TV.

Étape 2 : Ou appuyez et maintenez le bouton Accueil. Allez à Paramètres et sélectionnez Mon Fire TV.

Étape 3: Naviguez vers le bas à l’aide de la télécommande et sélectionnez Redémarrer.

Étape 4 : Enfin, choisissez Redémarrer dans la fenêtre de confirmation.

Vérifiez les mises à jour du logiciel pour votre Firestick et les applications que vous utilisez régulièrement. Ces mises à jour contiennent souvent des corrections de bugs et des optimisations qui peuvent améliorer considérablement les performances et vous aider à résoudre des problèmes comme le Firestick si lent.

4. Effacer le cache

Effacer le cache sur le Firestick peut aider à libérer de l’espace et à résoudre le problème du Firestick si lent en améliorant la vitesse. Pour effacer le cache, suivez les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Allez à l’écran d’accueil du Firestick et choisissez « Paramètres. »

Étape 2 : Sélectionnez « Applications » > « Gérer les applications installées. »

Étape 3 : Trouvez et choisissez l’application dont vous souhaitez supprimer le cache.

Étape 4 : Enfin, choisissez « Effacer le cache » et confirmez l’action en appuyant sur « Oui. »

Répétez les étapes pour chaque application dont vous souhaitez effacer le cache. De plus, gardez à l’esprit que la suppression du cache d’une application peut entraîner la perte de données sauvegardées ou de préférences, donc ne supprimez le cache que des applications que vous n’utilisez pas régulièrement.

5. Supprimez les applications inutilisées

Les applications et les addons utilisent de la mémoire et peuvent fonctionner en arrière-plan, prenant des ressources et ralentissant votre Firestick. La désinstallation des applications que vous n’utilisez pas et la suppression des addons Kodi que vous n’utilisez pas est une solution simple. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Appuyez et maintenez le bouton Accueil.

Étape 2 : Allez à Paramètres > Applications > Gérer les applications installées.

Étape 3 : Choisissez l’application que vous souhaitez désinstaller.

Étape 4 : Pour confirmer, cliquez sur Désinstaller.

Notez que vous ne pouvez pas désinstaller certaines applications qui sont préinstallées sur Fire TV.

6. Forcer l’arrêt des applications

Vous pouvez également forcer l’arrêt des applications inutilisées que vous ne pouvez pas désinstaller, ou des applications que vous souhaitez conserver mais que vous n’utilisez pas très souvent et qui ne fonctionnent pas en arrière-plan. Pour ce faire, effectuez les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus pour désinstaller l’application. Au lieu de sélectionner Désinstaller, choisissez cette fois l’option Forcer l’arrêt.

7. Vérifiez votre connexion Internet

Le buffering et le streaming lent sur le Firestick peuvent être causés par une connexion Internet lente ou instable. Par conséquent, vérifiez la vitesse de votre Internet, ou vous pouvez essayer de redémarrer votre routeur. Une fois que vous l’avez fait, votre problème de Firestick si lent devrait être résolu.

8. Désactivez la surveillance des données

La surveillance des données est un outil utile pour s’assurer que vous ne dépassez pas les limites de votre fournisseur d’Internet en matière de données mensuelles, mais le suivi de vos téléchargements et téléversements prend une petite quantité de ressources système qui pourrait être mieux utilisée ailleurs. Pour désactiver la surveillance des données, faites ce qui suit :

Étape 1 : Maintenez enfoncé le bouton Accueil.

Étape 2 : Allez à Paramètres > Préférences > Surveillance de l’utilisation des données.

Étape 3 : Désactivez le commutateur pour la surveillance des données.

9. Réinitialisation d’usine

Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas et que vous n’êtes pas en mesure de résoudre le problème du Firestick si lent, vous devez réinitialiser le Firestick à ses paramètres d’usine. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Appuyez longuement sur le bouton Accueil. Puis allez à Paramètres > Mon Fire TV.