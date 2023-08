Plongée dans Google Play Pass : Une expérience sans publicité.

Google Play Pass est un service d’abonnement qui vous donne accès à plus de 1 000 jeux et applications. Les jeux et les applications inclus dans Play Pass sont sans publicité et ne contiennent pas d’achats intégrés. Cela indique que vous pouvez profiter de vos jeux et applications préférés sans être interrompu par des publicités ou tenté de dépenser de l’argent.

Google Play Pass : l’abonnement ultime pour les jeux sur Android

Combien coûte Google Play Pass ?

Le prix de l’abonnement mensuel pour ce service est de 4,99 $. Vous pouvez également acheter un abonnement annuel pour 29,99 $.

Quels jeux et applications sont inclus dans Google Play Pass ?

Google Play Pass inclut une grande variété de jeux et d’applications, notamment :

Jeux AAA populaires : Play Pass inclut certains des jeux AAA les plus populaires disponibles pour Android, tels que Final Fantasy VII, Stardew Valley, Terraria, Minecraft et The Room.

Play Pass inclut certains des jeux AAA les plus populaires disponibles pour Android, tels que Final Fantasy VII, Stardew Valley, Terraria, Minecraft et The Room. Jeux indépendants : Play Pass inclut également une large sélection de jeux indépendants, dont nombreux ont remporté des prix ou ont été acclamés par la test.

Play Pass inclut également une large sélection de jeux indépendants, dont nombreux ont remporté des prix ou ont été acclamés par la test. Jeux adaptés à toute la famille : Play Pass propose une excellente sélection de jeux parfaits pour les enfants et les familles, tels que A Monster’s Expedition, Alto’s Odyssey, Toca Boca et Lego Duplo World.

Play Pass propose une excellente sélection de jeux parfaits pour les enfants et les familles, tels que A Monster’s Expedition, Alto’s Odyssey, Toca Boca et Lego Duplo World. Applications éducatives : Play Pass inclut également plusieurs applications éducatives, telles que Khan Academy Kids, Duolingo et Sesame Street.

Est-ce que Google Play Pass en vaut la peine ?

Google Play Pass offre un excellent rapport qualité-prix. Pour un abonnement mensuel de seulement 4,99 $, vous avez accès à plus de 1 000 jeux et applications. Il s’agit d’une énorme bibliothèque de jeux et d’applications, et vous êtes sûr de trouver quelque chose qui vous plaira.

De plus, Play Pass est constamment mis à jour avec de nouveaux jeux et applications. Cela indique que vous aurez toujours quelque chose de nouveau à jouer. Que vous recherchiez un jeu décontracté à jouer pendant votre trajet ou un jeu stimulant à dévorer, Play Pass a quelque chose pour tout le monde.

Comment m’inscrire à Google Play Pass ?

Pour vous inscrire au service, vous pouvez ouvrir l’application Google Play Store sur votre appareil Android et rechercher « Play Pass ». Une fois que vous avez trouvé l’application Play Pass, appuyez sur « S’abonner ». Vous pourrez ensuite choisir le plan d’abonnement qui vous convient.

Quels sont les avantages d’utiliser Google Play Pass ?

Il existe de nombreux avantages à utiliser ce service, notamment :

Accès à une vaste bibliothèque de jeux : Il y a plus de 1 000 jeux inclus dans l’abonnement Play Pass, des jeux décontractés aux RPG bourrés d’action. Vous êtes sûr de trouver quelque chose qui vous convient.

Il y a plus de 1 000 jeux inclus dans l’abonnement Play Pass, des jeux décontractés aux RPG bourrés d’action. Vous êtes sûr de trouver quelque chose qui vous convient. Pas de publicité ni d’achats intégrés : Avec Play Pass, vous pouvez profiter de vos jeux sans être interrompu par des publicités. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier des achats intégrés pour progresser dans le jeu.

Avec Play Pass, vous pouvez profiter de vos jeux sans être interrompu par des publicités. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier des achats intégrés pour progresser dans le jeu. Partageable en famille : Vous pouvez partager votre abonnement Play Pass avec jusqu’à cinq membres de votre famille. C’est un excellent moyen d’économiser de l’argent et de permettre à tout le monde dans la famille de profiter des derniers jeux.

Vous pouvez partager votre abonnement Play Pass avec jusqu’à cinq membres de votre famille. C’est un excellent moyen d’économiser de l’argent et de permettre à tout le monde dans la famille de profiter des derniers jeux. Mise à jour constante : Google ajoute constamment de nouveaux jeux et applications à la bibliothèque Play Pass. Cela indique que vous ne serez jamais à court de nouveautés à jouer.

Comment fonctionne Google Play Pass ?

Pour utiliser le service, vous devez d’abord créer un compte Google et vous connecter à Google Play Store. Ensuite, vous pouvez vous abonner au service pour 4,99 $ par mois ou 29,99 $ par an. Une fois abonné, vous pouvez commencer à télécharger des jeux et des applications depuis la bibliothèque Play Pass.

Tous les jeux et applications de la bibliothèque Play Pass sont sans publicité et sans achats intégrés. Cela indique que vous pouvez profiter de vos jeux sans être interrompu par des publicités ou avoir à vous soucier de dépenser de l’argent pour progresser.

Vous pouvez partager votre abonnement Play Pass avec jusqu’à cinq membres de votre famille. C’est un excellent moyen d’économiser de l’argent et de permettre à tout le monde dans la famille de profiter des derniers jeux.

À quelle fréquence de nouveaux jeux et applications sont ajoutés à Google Play Pass ?

Google ajoute constamment de nouveaux jeux et applications à la bibliothèque Play Pass. Cela indique que vous ne serez jamais à court de nouveautés à jouer. En réalité, Google ajoute environ 10 nouveaux jeux et applications à la bibliothèque Play Pass chaque semaine.

Quelles sont certaines des limitations de Google Play Pass ?

Il y a quelques limitations au service. Tout d’abord, vous ne pouvez télécharger que des jeux et des applications qui sont inclus dans la bibliothèque Play Pass. Cela indique que vous ne pouvez pas télécharger de jeu ou d’application qui ne fait pas partie de la bibliothèque.

Deuxièmement, vous ne pouvez pas partager votre abonnement Play Pass avec des personnes qui ne font pas partie de votre groupe familial. Cela indique que vous ne pouvez pas partager votre abonnement avec des amis ou des collègues.

Troisièmement, si vous annulez votre abonnement Play Pass, vous perdrez l’accès à tous les jeux et applications que vous avez téléchargés avec cet abonnement.

Est-ce que Google Play Pass est disponible dans mon pays ?

Le service est actuellement disponible dans les pays suivants :

États-Unis

Canada

Royaume-Unis

Irlande

Australie

Nouvelle-Zélande

France

Allemagne

Italie

Mexique

Brésil

On prévoit que le service sera disponible dans plus de pays à l’avenir.

Conclusion

Google Play Pass est un excellent service d’abonnement pour les utilisateurs Android qui aiment jouer à des jeux et utiliser des applications. Avec plus de 1 000 jeux et applications parmi lesquels choisir, Play Pass a quelque chose pour tout le monde. Et avec un prix d’abonnement mensuel de seulement 4,99 $, c’est un excellent rapport qualité-prix. Alors qu’attendez-vous ? Inscrivez-vous au service dès aujourd’hui et commencez à profiter de vos jeux et applications préférés sans avoir à vous soucier des publicités ou des achats intégrés.

