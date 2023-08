Mise à jour Redmi Note 9 Pro MIUI 14 : Patch de sécurité de juin 2023 pour la région EEA

MIUI 14 est une interface utilisateur personnalisée développée par Xiaomi Inc. Elle a été annoncée en décembre 2022, en même temps que la série Xiaomi 13. Le nouveau MIUI 14 présente des caractéristiques remarquables. Il comprend une interface utilisateur redessinée, des super icônes, de nouveaux widgets animaux, des performances améliorées, et bien plus encore. Bien qu’il n’ait pas encore été lancé, MIUI 14 a déjà commencé à être déployé sur de nombreux smartphones Xiaomi, Redmi et POCO. Les modèles qui recevront cette nouvelle interface sont très curieux.

On pensait que la série Redmi Note 9 ne recevrait pas MIUI 14. Habituellement, les smartphones Redmi bénéficiaient de 2 mises à jour Android et de 3 mises à jour MIUI. Le fait que MIUI 13 Global soit identique à MIUI 14 Global a changé cela. Le mois dernier, la première version de MIUI 14 a commencé à être testée pour la série Redmi Note 9. Les smartphones recevront 4 mises à jour MIUI.

Depuis lors, les tests se sont poursuivis jour après jour. Nous vous apportons maintenant une nouvelle qui vous rendra heureux. Le Redmi Note 9 Pro sera mis à jour vers MIUI 14. En effet, la mise à jour Redmi Note 9 Pro MIUI 14 est prête pour le Redmi Note 9 Pro. Bien que cela confirme que la série Redmi Note 9 recevra MIUI 14, cela indique également que les utilisateurs du Redmi Note 9 Pro espèrent recevoir MIUI 14 dans un proche avenir.

Région EEE

Patch de sécurité de juin 2023

A partir du 12 août 2023, Xiaomi a commencé à déployer le patch de sécurité de juin 2023 pour le Redmi Note 9 Pro. Cette mise à jour, d’une taille de 325 Mo pour la région EEE, renforce la sécurité et la stabilité du système. Les participants aux tests de Xiaomi pourront découvrir en premier cette nouvelle mise à jour. Le numéro de version de la mise à jour du patch de sécurité de juin 2023 est MIUI-V14.0.5.0.SJZEUXM.

Changelog

A partir du 12 août 2023, le changelog de la mise à jour MIUI 14 du Redmi Note 9 Pro publié pour la région EEE est fourni par Xiaomi.

[Système]

Mise à jour du patch de sécurité Android de juin 2023. Augmentation de la sécurité du système.

Où obtenir la mise à jour MIUI 14 du Redmi Note 9 Pro?

La mise à jour est actuellement déployée pour les participants aux tests de Xiaomi. S’il n’y a pas de bugs, elle sera disponible pour tous les utilisateurs. Vous pourrez obtenir la mise à jour MIUI 14 du Redmi Note 9 Pro via MIUI Downloader. De plus, avec cette application, vous aurez la possibilité de découvrir les fonctionnalités cachées de MIUI tout en vous tenant informé des actualités concernant votre appareil. Cliquez ici pour accéder à MIUI Downloader. Nous avons terminé notre actualité sur la mise à jour MIUI 14 du Redmi Note 9 Pro. N’oubliez pas de nous suivre pour d’autres actualités similaires.

