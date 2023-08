Est-ce que l’île dynamique semble un peu statique sous iOS 17 ?

Quelque chose que je pensais voir lors de la présentation principale de la WWDC 2023 est une attention accrue portée à l’île dynamique. Apple a introduit ce nouvel élément de design avec l’iPhone 14 Pro en septembre, et iOS 17 sera la première mise à jour majeure depuis lors.

Il y a également de bonnes raisons de s’attendre à ce que l’île dynamique reçoive plus d’attention que jamais, ou du moins que davantage d’utilisateurs y soient exposés. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus devraient acquérir l’île dynamique en septembre. Cela réduira le coût d’accès aux iPhones avec le design sans encoche. Jusqu’à présent, seul l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max disposent de cette fonctionnalité.

Autant que je puisse le voir, la plus grande « nouveauté » concernant l’île dynamique dans iOS 17, qui apparaît dans le marketing jusqu’à présent, concerne… les mises à jour d’AirDrop et le lancement de SharePlay. L’application Clock étend l’adoption de l’île dynamique pour des choses comme les alarmes, et le nouveau AirPlay intelligent basé sur la proximité se présente autour de l’île.

Tout cela n’indique pas qu’Apple a limité l’île dynamique et que ce que nous avons est ce que nous aurons. L’un des meilleurs aspects de l’île dynamique est la façon dont les applications tierces peuvent en profiter et ajouter de la valeur au fil du temps.

Mais il y a d’autres opportunités pour Apple de rendre l’île dynamique plus fonctionnelle avec ses propres applications et fonctionnalités. Juste après son lancement, nous avons exploré certaines choses qui semblaient un peu manquer dans la version 1.0 du logiciel de l’île dynamique. Siri et Apple Pay viennent à l’esprit.

L’autre chose qui semble un peu universelle est la façon dont l’île dynamique traite les pressions et les pressions longues. Une simple pression lance l’application qui utilise l’île dynamique dans la plupart des cas. Une pression longue l’agrandit pour révéler des contrôles. Apple a clairement sa propre vision de la façon dont cela devrait fonctionner, mais il semblerait intéressant d’avoir une option de préférence dans les paramètres.

Qu’en pensez-vous ? Attendiez-vous plus de l’île dynamique dans iOS 17 ? Qu’aimeriez-vous encore voir utiliser l’île dynamique ? Apple réserve-t-il quelque chose pour l’automne, lorsque la gamme iPhone 15 adopte l’île dynamique à l’échelle ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

