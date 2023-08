Expérimentez un confort inégalé et un son immersif avec les Huawei FreeBuds SE 2

Le mois dernier, Huawei a dévoilé les FreeBuds SE 2 sur le marché chinois. Succédant aux FreeBuds SE 1st Gen, les Huawei FreeBuds SE 2 offrent une gamme de fonctionnalités impressionnantes. Et pour ceux qui attendaient de mettre la main sur la paire, elle est maintenant disponible sur le marché mondial.

Parmi les points forts des Huawei FreeBuds SE 2, les écouteurs disposent d’une batterie longue durée, d’un audio à faible latence, d’un design confortable et léger, ainsi que de la dernière technologie Bluetooth 5.3. Huawei a également soumis les écouteurs à 26 tests de fiabilité stricts, garantissant une expérience audio stable et agréable.

Raisons d’opter pour les Huawei FreeBuds SE 2

Il y a beaucoup de choses que Huawei a bien faites avec les FreeBuds SE 2. Examinons de plus près les écouteurs pour vous donner une meilleure idée :

Design léger et très confortable

Les FreeBuds SE 2 se distinguent par leur confort exceptionnel. Chaque écouteur ne pèse que 3,8 grammes. Et Huawei a pris en compte plus de 300 000 échantillons de canaux auriculaires pour concevoir le design. Grâce à cela, les écouteurs offrent une expérience de port très confortable.

Cela dit, même si les FreeBuds SE 2 sont des écouteurs demi-intra-auriculaires, ils offrent un ajustement confortable et sécurisé. Vous n’aurez donc pas à vous soucier de les voir tomber lorsque vous faites de l’exercice ou des mouvements explosifs.

De plus, les Huawei FreeBuds SE 2 sont fournis avec un boîtier de charge incroyablement compact. Il tient facilement dans la poche la plus petite et est également léger.

Audio stable et immersif

Comme mentionné précédemment, les FreeBuds SE 2 ont passé 26 tests stricts. Ces tests ont permis à Huawei d’affiner l’audio et de s’assurer que les haut-parleurs internes fournissent une écoute de qualité à tous les volumes et dans tous les types de musique. En bref, vous vivrez une nouvelle expérience audio avec ces écouteurs.

Plus important encore, les FreeBuds SE 2 disposent du Bluetooth 5.3, qui offre une connexion sans fil à faible latence. Grâce à cette fonctionnalité audio à faible latence, les écouteurs offrent une expérience audio sans décalage.

À ce sujet, les FreeBuds SE 2 sont fournis avec l’application Huawei AI Life. Cette application compagnon vous permet de personnaliser le profil audio. Il existe également plusieurs EQ audio disponibles dans l’application.

Connexions fluides

Grâce à l’intégration du Bluetooth 5.3, les FreeBuds SE 2 garantissent une connexion sans fil robuste et fluide. Le processus de couplage est également facile. Il vous suffit d’ouvrir l’étui des écouteurs et votre téléphone affichera une fenêtre contextuelle vous demandant de vous connecter aux écouteurs.

Commandes sans tracas

Les Huawei FreeBuds SE 2 sont dotés de capteurs tactiles qui peuvent enregistrer des pressions. Par défaut, vous pouvez appuyer sur l’un ou l’autre des écouteurs pour lire et mettre en pause la musique, répondre à un appel, mettre fin à un appel et changer de piste. Vous pouvez personnaliser ces gestes avec l’application compagnon, ce qui vous permet de mieux contrôler la lecture audio.

Qualité de construction et autonomie de la batterie des FreeBuds SE 2

Les FreeBuds SE 2 ont une cote IP54, ce qui indique qu’ils peuvent résister à la poussière et aux éclaboussures d’eau. Vous n’avez pas besoin de retirer les écouteurs de vos oreilles lorsqu’il pleut légèrement.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, les FreeBuds SE 2 peuvent offrir jusqu’à 40 heures d’utilisation avec l’étui de charge. Les écouteurs peuvent offrir jusqu’à 9 heures de lecture, et ils disposent d’une fonction de charge rapide.

Prix et disponibilité des Huawei FreeBuds SE 2

Alors que Huawei n’a pas encore annoncé le prix des FreeBuds SE 2, ils sont apparus dans le store colombien. Selon cette liste, les écouteurs seront vendus autour de 74 $, ce qui est un prix avantageux pour une paire d’écouteurs sans fil avec autant de fonctionnalités. Et pour ceux qui se demandent, les FreeBuds SE 2 ne sont disponibles qu’en couleur blanche unie.

