Êtes-vous pisté ? Cette nouvelle fonctionnalité d’Android 14 a la réponse

Le mois dernier, Google a annoncé qu’il déploierait les « Alertes de suivi inconnues » pour les utilisateurs Android. Et conformément à l’annonce, la fonctionnalité est maintenant disponible sur Android 14. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent facilement savoir si un traceur d’objets les suit.

Cette fonctionnalité Android 14 considère deux scénarios différents. Premièrement, elle vous avertira lorsqu’un traceur inconnu est placé sur vous, vous informant d’être suivi. Deuxièmement, elle peut détecter si quelqu’un avec un traceur voyage à côté de vous. La fonction vous permet de suivre le traceur et de prendre les mesures nécessaires dans les deux cas.

En ce moment, la fonction est actuellement disponible sur les smartphones Samsung Galaxy et Google Pixel fonctionnant sous Android 14. Et pour l’instant, la fonction d’alerte de traceur ne fonctionne que pour les AirTags d’Apple. Google prévoit d’étendre la fonctionnalité à davantage d’appareils et d’ajouter la prise en charge de plus de traceurs d’objets à l’avenir.

La fonction de suivi des traceurs est activée par défaut sur les téléphones avec Android 14. Pour vérifier si elle est activée sur votre téléphone, suivez ces étapes :

1. Rendez-vous dans les Paramètres.

2. Cliquez sur Sécurité et urgence ou Sécurité personnelle.

3. Appuyez sur Alertes de suivi inconnues.

Selon Google, si vous désactivez la fonction d’alerte, votre téléphone Android 14 ne recherchera pas automatiquement les traceurs qui vous accompagnent. En plus de la numérisation automatique, les utilisateurs peuvent effectuer une numérisation manuelle. C’est un processus de 10 secondes qui analyse votre environnement pour voir s’il y a un traceur.

Les résultats de la numérisation manuelle ne seront pas enregistrés sur votre téléphone. Et une fois que votre téléphone Android détecte un traceur, il vous montrera une carte. Sur cette carte, vous pouvez voir à partir de quel emplacement le traceur vous suit. Et en appuyant sur « Étapes suivantes », vous pouvez accéder aux instructions de sécurité pour faire face aux incidents de suivi.

Dans l’ensemble, cette caractéristique Android 14 renforce la sécurité des utilisateurs. Et nous aimerions certainement voir plus de dispositifs de suivi ajoutés à la liste de support bientôt. Après tout, il existe de nombreux dispositifs de suivi d’objets différents disponibles sur le marché.

Actualité mobile et vidéo du moment