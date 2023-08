Samsung publie la cinquième version bêta de One UI Watch 5 pour la Galaxy Watch 4 et 5

Samsung vient de publier la cinquième version bêta de One UI Watch 5 pour les testeurs, avec la nouvelle version bêta sortant trois semaines après la sortie de la quatrième bêta. La dernière version bêta incrémentielle résout quelques problèmes supplémentaires signalés par les testeurs. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à niveau progressive de la version bêta – One UI Watch 5 bêta 5.

Les séries Galaxy Watch 4 et 5 fonctionnant sous One UI Watch 5 bêta reçoivent la mise à jour OTA avec le numéro de version ZWH3. La nouvelle mise à jour ne pèse que 148 Mo, soit la moitié de la taille de la précédente version bêta. La mise à jour incrémentielle est disponible pour les utilisateurs en Corée du Sud et aux États-Unis.

Hier, Samsung a sorti la version bêta One UI 6 pour la série Galaxy S23. La version bêta One UI Watch 5 est déjà en phase finale de test, nous pouvons donc nous attendre à un déploiement public pour les séries Galaxy Watch 4 et 5 d’ici la fin de ce mois-ci ou début du mois prochain.

La version actuelle apporte trois changements et améliorations majeurs à la montre, notamment un bug d’erreur de connexion WiFi, des problèmes de synchronisation de Watch Face et une erreur d’état de charge dans le panneau rapide.

Résolution de l’erreur d’état de charge dans le panneau rapide

Résolution de l’erreur de connexion WiFi

Résolution de l’erreur de synchronisation de Watch-Face

Les utilisateurs des séries Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 en Corée du Sud et aux États-Unis peuvent facilement rejoindre le programme bêta en faisant une demande depuis l’application Samsung Members. Oui, la disponibilité de la version bêta est actuellement limitée à deux régions.

Si votre Galaxy Watch fonctionne déjà sous la version bêta One UI Watch 5, vous recevrez la mise à jour incrémentielle par voie hertzienne. Vous pouvez facilement effectuer la mise à jour depuis l’application Galaxy Wearable > Paramètres > Mises à jour logicielles.

